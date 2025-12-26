Publicidad

Realeza

Meghan, Harry y sus hijos estaban 'acurrucaditos' mientras las familia real cumplía con sus obligaciones

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, detalló su íntima celebración de Navidad en California.
vie 26 diciembre 2025 03:01 PM
meghan-harry-archie-lilibet.jpg
Príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet. (Instagram)
La Navidad de Meghan Markle y el príncipe Harry

“Anoche, estaba saboreando los restos de nuestra cena de Nochebuena, envolviendo algunos regalos de última hora y bajando de puntitas las escaleras con mi esposo para asegurarme de que ‘Papá Noel’ había disfrutado de sus galletas y que ‘los renos’ se habían comido sus zanahorias (cualquier cosa para mantener la magia de la Navidad en la mirada de nuestros hijos)”, contó Meghan sobre sus actividades navideñas.

meghan-navidad.jpg

Además, describió cómo planeaban pasar la Navidad: “Planeo pasar el día acurrucada con mi familia, tal vez en pijama todo el día, jugando un poco de Scrabble o Sequence (o Candyland para los niños) con música, velas parpadeantes, perros roncando, picoteando comida de forma interminable; las risas, las respiraciones profundas… la diversión y los recuerdos”.

Meghan concluyó con una calurosa felicitación: “Espero que, ya sea que estén en pijama como nosotros o vestidos de gala, en una gran reunión, con su pareja, sus hijos o solos, dondequiera que se encuentren leyendo esta nota hoy, les deseo una muy Feliz Navidad y todas las bendiciones que la acompañan. De mi familia a la suya, ¡Felices Fiestas!”.

meghan-hijos.jpg

La celebración de los Sussex contrastó con las tradiciones de la familia real británica, que mantienen rituales navideños arraigados en décadas de historia.

La Navidad de la familia real británica

El Rey Carlos III y la Reina Camilla encabezaron una vez más la tradicional misa de Navidad en la iglesia de St. Mary Magdalene en Sandringham, donde se reunieron miembros de la monarquía como los príncipes de Gales con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis.

En el recorrido después del servicio, la familia real convivió con gente del pueblo que los esperaba emocionada y William, incluso, presentó a sus hijos a un admirador de la princesa Diana, un emotivo momento que rápidamente se viralizó.

Tampoco pudo faltar el tradicional discurso navideño del rey, grabado en Westminster Abbey, que este año estuvo centrado en valores de compasión, reconciliación y unidad. Además, resaltó la importancia de la solidaridad en tiempos de división.

Familia Real británica en la Navidad de 2025
Carlos III destaca el valor de la reconciliación en su mensaje de Navidad (HENRY NICHOLLS/AFP)

Paralelamente a las celebraciones oficiales, las residencias reales británicas, como el Buckingham Palace, Windsor Castle y el Palace of Holyroodhouse, fueron decoradas y ofrecen tours especiales. Además, por primera vez, se instaló un pop-up Christmas shop en los establos de Royal Mews, que atrae visitantes durante toda la temporada navideña.

