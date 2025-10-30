El escándalo que sacude a Sarah Ferguson: pierde su trabajo por su vínculo con Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson es despedida de programa de televisión por su vínculo con Jeffrey Epstein

Según Daily Mail, ITV, la cadena que transmitía Loose Women, decidió poner fin a la participación de Sarah Ferguson tras verse involucrada en el escándalo de Jeffrey Epstein que ha rodeado a su ex esposo, el Príncipe Andrés, durante más de una década. A partir de ahora, Ferguson no colaborará con ITV en ningún programa futuro, y su imagen pública se encuentra gravemente afectada.

La decisión llega en un contexto en el que varias organizaciones benéficas habían corto sus lazos con la duquesa luego de que saliera a la luz el siguiente correo, enviado a Epstein:

“Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia”, decía el mensaje filtrado.

Pese a su divorcio, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson se llevan muy bien. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Ferguson aseguró que el envío de dicho correo tuvo lugar bajo coacción, alegando que el magnate había amenazado con demandarla por difamación tras sus declaraciones públicas. Sin embargo, el daño reputacional está hecho: al menos cinco organizaciones benéficas británicas anunciaron que retiraban su patrocinio a la duquesa tras la revelación.