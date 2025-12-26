Mette-Marit de Noruega habla por primera vez sobre las acusaciones de su hijo Marius Borg

“Quiero expresar solidaridad para todos los afectados, no solo en nuestra familia, sino también para los demás que han sufrido por estos hechos. Esperamos que se encuentren bien”, declaró el monarca en un mensaje que marcó la Navidad en Noruega y que rompe con la histórica prudencia de la Casa Real en este caso.

Marius Borg Høiby, de 28 años, enfrenta un proceso judicial sin precedentes por parte de alguien vinculado a la familia real. Está acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones, múltiples casos de violencia doméstica, amenazas, grabación de imágenes íntimas sin consentimiento y otros actos delictivos, presuntamente cometidos en distintos años.

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, estaba detenido en prisión preventiva en 2024 y posteriormente fue liberado antes de ingresar en una clínica de rehabilitación en Londres, de la que salió unas semanas después.

Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit e hijastro del príncipe Haakon de Noruega (Ian Gavan/Getty Images for Tempus Magazine)

El juicio está previsto que comience el 3 de febrero de 2026 en Oslo, y de ser declarado culpable de los cargos más graves, Borg podría enfrentarse a hasta 10 años de cárcel.