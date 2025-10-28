Reviven foto de Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en la residencia privada del príncipe Andrés

El príncipe Andrés recibió a Harvey Weinsten, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en su casa

Con el paso de los días, continúan surgiendo nuevos detalles que vinculan al príncipe Andrés, ex duque de York, con el financiero Jeffrey Epstein.

La BBC publicó una foto que muestra al príncipe recibiendo en su residencia privada a Epstein, Ghislaine Maxwell y Harvey Weinstein.

Según el medio británico, el encuentro tuvo lugar en Royal Lodge, la residencia que el príncipe Andrés ha habitado desde 2003, situada en los terrenos del Castillo de Windsor, apenas poco antes de las celebraciones del 18 cumpleaños de su hija, la princesa Beatriz, en 2006.

BBC REPORTS👀: Prince Andrew hosted Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell and Harvey Weinstein at Royal Lodge, the publicly-owned home where he effectively lives rent-free.





De acuerdo con la BBC, la reunión ocurrió apenas dos meses después de que se emitiera en Estados Unidos una orden de arresto contra Epstein por agresión sexual a una menor.

Los medios compararon imágenes previamente publicadas del trío con fotos de Royal Lodge, analizando detalles como los árboles y la pared del patio, para confirmar la ubicación del encuentro.

"We've now been able to confirm that this image was in the back garden of Royal Lodge"





Cabe recalcar que un testigo contó al medio que recordaba haber visto a Weinstein y Epstein en un evento con bebidas en el jardín trasero de Royal Lodge, antes de que los invitados se dirigieran a la fiesta principal en el castillo.

Además, ocho días después de aquel encuentro, el financiero fue arrestado por la policía en Florida.

El hombre fue detenido en Nueva Jersey y unos días después apareció sin vida en su celda. (Shutterstock/Shutterstock)

Por otro lado, en 2019 la BBC Newsnight le preguntó a Andrés por qué había invitado a Epstein al 18 cumpleaños de su hija, a lo que el príncipe respondió: “Ciertamente, no era consciente, cuando se hizo la invitación, de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, y no me enteré hasta que los medios lo dieron a conocer, porque él nunca dijo nada al respecto”.

El príncipe Andrés, duque de York (Getty Images)

Aunque la foto del encuentro ya había sido publicada años atrás, la BBC revivió el escándalo en un momento delicado para el ex duque de York, quien recientemente fue despojado de sus títulos y roles oficiales dentro de la Familia Real británica, aumentando la atención mediática y la controversia sobre su vínculo con figuras implicadas en casos de abuso sexual y acoso.