Espectáculos

Reviven foto de Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en la residencia privada del príncipe Andrés

Foto inédita del príncipe Andrés recibiendo en su residencia privada a Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Harvey Weinstein desata nuevas polémicas.
mar 28 octubre 2025 06:11 PM
principe-andres-harvey-weinstein-jeffrey.jpg
El príncipe Andrés habría invitado a Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell a su residencia privada. (BBC)

En medio de la creciente polémica en torno al príncipe Andrés, han salido a la luz revelaciones sobre un encuentro en su residencia privada, Royal Lodge, hace casi 20 años, en el que participaron Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Harvey Weinstein.

Según informes de la BBC, la reunión tuvo lugar en 2006, apenas dos meses después de que se emitiera en Estados Unidos una orden de arresto contra Epstein por abuso sexual de menores.

El príncipe Andrés recibió a Harvey Weinsten, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en su casa

Con el paso de los días, continúan surgiendo nuevos detalles que vinculan al príncipe Andrés, ex duque de York, con el financiero Jeffrey Epstein.

La BBC publicó una foto que muestra al príncipe recibiendo en su residencia privada a Epstein, Ghislaine Maxwell y Harvey Weinstein.

Según el medio británico, el encuentro tuvo lugar en Royal Lodge, la residencia que el príncipe Andrés ha habitado desde 2003, situada en los terrenos del Castillo de Windsor, apenas poco antes de las celebraciones del 18 cumpleaños de su hija, la princesa Beatriz, en 2006.

De acuerdo con la BBC, la reunión ocurrió apenas dos meses después de que se emitiera en Estados Unidos una orden de arresto contra Epstein por agresión sexual a una menor.

Tienes que leerlo:

ghislaine-maxwell-george-clooney.jpg
George Clooney, al borde del colapso tras ser vinculado con Ghislaine Maxwell, asegura fuente Fuentes cercanas a Clooney aseguran que el actor nunca ha tenido contacto con Ghislaine Maxwell y desmintieron las afirmaciones que Virginia Giuffre hizo en su libro.

Los medios compararon imágenes previamente publicadas del trío con fotos de Royal Lodge, analizando detalles como los árboles y la pared del patio, para confirmar la ubicación del encuentro.

Cabe recalcar que un testigo contó al medio que recordaba haber visto a Weinstein y Epstein en un evento con bebidas en el jardín trasero de Royal Lodge, antes de que los invitados se dirigieran a la fiesta principal en el castillo.

Además, ocho días después de aquel encuentro, el financiero fue arrestado por la policía en Florida.

Jeffrey Epstein
El hombre fue detenido en Nueva Jersey y unos días después apareció sin vida en su celda. (Shutterstock/Shutterstock)

Por otro lado, en 2019 la BBC Newsnight le preguntó a Andrés por qué había invitado a Epstein al 18 cumpleaños de su hija, a lo que el príncipe respondió: “Ciertamente, no era consciente, cuando se hizo la invitación, de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, y no me enteré hasta que los medios lo dieron a conocer, porque él nunca dijo nada al respecto”.

El príncipe Andrés, duque de York
El príncipe Andrés, duque de York (Getty Images)

Aunque la foto del encuentro ya había sido publicada años atrás, la BBC revivió el escándalo en un momento delicado para el ex duque de York, quien recientemente fue despojado de sus títulos y roles oficiales dentro de la Familia Real británica, aumentando la atención mediática y la controversia sobre su vínculo con figuras implicadas en casos de abuso sexual y acoso.

¿Por qué Harvey Weinstein está en la cárcel?

Harvey Weinstein, ex productor de cine estadounidense, se encuentra en prisión debido a múltiples condenas por delitos sexuales.

En 2020, fue declarado culpable en Nueva York de violación y agresión sexual contra dos mujeres y sentenciado a 23 años de cárcel.

Te puede interesar:

príncipe Andrés duque de York
Destapan red de amigos y contactos que 'conseguía bailarinas y mujeres rubias' al príncipe Andrés Una nueva autobiografía revela que el príncipe Andrés recurría a su red de contactos para organizar encuentros con mujeres, mostrando una preferencia por bailarinas y mujeres rubias.

Posteriormente, enfrentó juicios en otros estados, incluyendo California, donde también fue condenado por delitos relacionados con abuso sexual y acoso.

Estos procesos judiciales se produjeron en el marco del movimiento #MeToo, que sacó a la luz los numerosos casos de acoso y abuso perpetrados por el cineasta durante décadas en la industria del entretenimiento.

Harvey Weinstein
Harvey Weinstein es y será el personaje más polémico del 2017. (Getty Images)

La relación entre Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein

Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein, conocido financiero y condenado por tráfico sexual de menores, mantenían una relación de amistad y vínculos sociales en círculos de alto perfil.

Ambos asistieron a eventos y fiestas exclusivas, donde compartían contactos dentro de la industria del entretenimiento y el mundo financiero.

Esta relación se convirtió en un foco de atención mediática tras la caída en desgracia de Epstein y Ghislaine Maxwell, dado que ambos estaban implicados en redes de explotación sexual, mientras que Weinstein enfrentaba múltiples acusaciones por conducta sexual inapropiada y agresión.

jeffrey-epstein-nuevos-documentos.jpg
Jeffrey Epstein (Grosby Group)

Tags

Príncipe Andrés

Portada Quien Octubre 25

