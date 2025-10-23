Destapan red de amigos y contactos que 'conseguía bailarinas y mujeres rubias' al príncipe Andrés

El príncipe Andrés utilizaba a su personal y amigos para conseguir mujeres

El príncipe Andrés, ex duque de York, ha sido objeto de múltiples controversias en torno a su comportamiento privado y su relación con figuras polémicas como Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Una nueva biografía escrita por Andrew Lownie destapa cómo el miembro de la familia real aprovechaba su posición para satisfacer sus propios intereses personales, incluso en el ámbito cultural y artístico.

El libro destaca cómo Andrés utilizaba su rol como mecenas del English National Ballet para acercarse a bailarinas, priorizando su interés por ellas por encima de los propios objetivos de la institución. Según el autor, el príncipe seleccionaba personalmente a las personas que se sentaban con él en el palco real durante las funciones.

“Descubría a una atractiva bailarina en el Royal Ballet y luego enviaba a su gente a invitarla a conocer al príncipe. Otras variantes incluían enviar ayudantes para invitar a chicas a su mesa en (el club nocturno londinense) Chinawhite o a su suite de hotel cuando estaba en el extranjero”, dijo Lownie.

Para los trabajadores de palacio el príncipe Andrés es un 'bully'. (Dan Kitwood/©Getty Images 109823159)

El autor también señala que “el personal de Andrew a menudo solicitaba que se invitara a mujeres atractivas a los evento y uno de sus secretarios privados especificaba ‘Le gustan las rubias’, a lo que un cónsul respondió: ‘Soy un diplomático, no un proxeneta’”.

Mientras viajaba por el mundo en su rol oficial, Lownie agregó que “se rumoreaba que Andrew traía mujeres con él y que le gustaba quedarse en hoteles en lugar de en la Residencia (Real), ya que le daba más independencia en cuanto a quién veía, ya fueran mujeres u hombres de negocios. Se cuentan historias de acompañantes que se hacían pasar por mujeres profesionales y que le ofrecían la posibilidad de ligar con ellas”.