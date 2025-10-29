El príncipe Andrés bajo la lupa: ¿Cómo financia su vida de lujo mientras crecen los escándalos?

Cómo el príncipe Andrés mantiene un estilo de vida opulento pese a la polémica que lo rodea

En medio de las polémicas que han rodeado al príncipe Andrés y la reciente eliminación de su título, surge una pregunta que no deja de rondar a los medios y al público: ¿de dónde proviene el dinero que financia su opulento estilo de vida?

Aunque oficialmente su ingreso declarado se limita a la pensión que recibe por sus servicios en la Marina Real (unas 20 mil libras al año), Andrés reside en la mansión Royal Lodge, una propiedad de 30 habitaciones en Windsor valorada en unas 38 millones de libras y mantiene gastos de seguridad y mantenimiento que ascienden a varios millones cada año.

El príncipe Andrés. (The Grosby Group)

El príncipe firmó en 2003 un contrato de 75 años para la mansión, tras haber pagado unas 8.5 millones de libras en reformas iniciales.

Desde entonces, su renta anual se limita a una “peppercorn rent” (cantidad simbólica) de un solo centavo, según los registros de arrendamiento.

Esto ha generado críticas sobre la transparencia de sus finanzas y cuestionamientos de que el Estado británico podría estar perdiendo ingresos potenciales.

De acuerdo con Daily Mail, expertos reales señalan que Andrés ha contado con el apoyo de “individuos muy adinerados, principalmente extranjeros” para mantener su lujoso estilo de vida, lo que alimenta aún más la especulación sobre posibles vínculos cuestionables.

Además, tras perder su asignación anual oficial de aproximadamente un millón de libras y los fondos de seguridad proporcionados por la Corona, continúan sin aclararse los mecanismos que le permiten costear sus gastos.

El príncipe Andrés está resentido con Carlos por la repartición de la herencia de la reina Isabel II (Getty Images)

La presión tanto del público como de miembros del Parlamento británico está aumentando: se le exige que rinda cuentas, que abandone su residencia opulenta o que al menos aclare cómo obtiene el dinero necesario para mantenerla.

Mientras tanto, el príncipe permanece en un perfil bajo, pero su estilo de vida lujoso (que incluye propiedades, mantenimiento costoso y amistades polémicas) no ha dejado de generar inquietud y debate sobre la transparencia y los privilegios dentro de la monarquía británica.

