El príncipe Andrés, ahora Andrew Mountbatten Windsor, fue despojado de sus títulos y honores reales por decisión del rey Carlos III, tras años de controversia vinculada a Jeffrey Epstein y a los testimonios de Virginia Giuffre, fallecida en abril de este año. Para la familia de Giuffre, este hecho se convierte en un motivo de celebración tras años de lucha por la justicia.
Victoria póstuma: La familia de Virginia Giuffre celebra la caída del príncipe Andrés tras años en busca de justicia
El pasado 30 de octubre, el palacio británico comunicó que Andrés ya no usará su título de príncipe ni los honores asociados a él y perderá el derecho de residencia en el Royal Lodge, la mansión donde habitaba. La decisión representa un paso sin precedentes: hasta ahora ningún miembro de la realeza británica había sido formalmente despojado de todos sus títulos en vida por causas de este tipo.
Para la familia de Virginia Giuffre, quien acusó al hijo de la reina Isabel II de abuso sexual, la noticia tiene un significado simbólico y emocional. Su hermano, Sky Roberts, y su cuñada Amanda, emitieron una declaración en la que afirmaron: “Hoy, una chica americana ordinaria de una familia americana ordinaria derribó a un príncipe británico con su verdad y su extraordinario valor”.
A su parecer, la larga batalla de Virginia ha encontrado, al menos en parte, un acto de reconocimiento: "Estaría tan orgullosa. Él ahora es solo Andrew. Ya no es un príncipe", dijo Roberts a BBC Newsnight.
"Ella está celebrando desde el cielo en este momento, diciendo: ‘Lo logré’. Esta chica normal, de una familia normal, ha derribado al príncipe".
El anuncio oficial de Buckingham Palace marca el fin del estatus de Andrés como miembro senior de la familia real y llega tras la publicación póstuma de las memorias de Giuffre, Nobody’s Girl, donde la víctima detalla su experiencia de abuso y las implicaciones de su relación con el príncipe.
Las acusaciones de Virginia Giuffre contra el príncipe Andrés
Virginia Giuffre denunció que fue forzada a mantener encuentros con el príncipe Andrés cuando era menor de edad, dentro de la red de Jeffrey Epstein y su entonces pareja Ghislaine Maxwell. En sus memorias póstumas, Nobody’s Girl, Giuffre relató que Epstein le pagó 15 mil dólares por “servir al hombre que la prensa llamaba ‘Randy Andy’” y que el príncipe, en ese entonces, era consciente de la edad real que tenía la activista.
Estas declaraciones fueron clave para aumentar la presión sobre el príncipe Andrés, y finalmente llevaron a que el rey Carlos III lo despojara de sus títulos y honores reales.