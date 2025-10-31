Victoria póstuma: La familia de Virginia Giuffre celebra la caída del príncipe Andrés tras años en busca de justicia

La familia de Virginia Giuffre celebra la caída del príncipe Andrés

El pasado 30 de octubre, el palacio británico comunicó que Andrés ya no usará su título de príncipe ni los honores asociados a él y perderá el derecho de residencia en el Royal Lodge, la mansión donde habitaba. La decisión representa un paso sin precedentes: hasta ahora ningún miembro de la realeza británica había sido formalmente despojado de todos sus títulos en vida por causas de este tipo.

Príncipe Andrés. (Getty Images)

Para la familia de Virginia Giuffre, quien acusó al hijo de la reina Isabel II de abuso sexual, la noticia tiene un significado simbólico y emocional. Su hermano, Sky Roberts, y su cuñada Amanda, emitieron una declaración en la que afirmaron: “Hoy, una chica americana ordinaria de una familia americana ordinaria derribó a un príncipe británico con su verdad y su extraordinario valor”.

A su parecer, la larga batalla de Virginia ha encontrado, al menos en parte, un acto de reconocimiento: "Estaría tan orgullosa. Él ahora es solo Andrew. Ya no es un príncipe", dijo Roberts a BBC Newsnight.

"Ella está celebrando desde el cielo en este momento, diciendo: ‘Lo logré’. Esta chica normal, de una familia normal, ha derribado al príncipe".