El príncipe Andrés, duque de York, anunció este día que renuncia a sus títulos nobiliarios como resultado de la constante polémica por las acusaciones que todavía pesan en su contra por el caso Jeffrey Epstein, en el que fue señalado de tener relaciones sexuales en varias ocasiones con la fallecida Virginia Giuffre, cuando ésta era menor de edad.
No más 'Alteza Real': el príncipe Andrés renuncia a sus títulos por la constante polémica del caso Jeffrey Epstein
El príncipe Andrés renuncia a sus títulos nobiliarios por acusaciones del caso Jeffrey Epstein
Este viernes, 17 de octubre, a través de un comunicado, el príncipe Andrés hizo oficial la renuncia a sus títulos y honores, luego de que en 2022 había sido relevado de sus funciones como miembro senior de la Familia Real británica, como resultado de la polémica y las acusaciones que estuvieron a punto de llevarlo a juicio en Nueva York.
Lo deja muy mal parado:
“Tras conversaciones con el rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real”, expresó el hijo menor de Isabel II y el príncipe Felipe.
A pesar de todo, el príncipe Andrés niega acusaciones del caso Jeffrey Epstein
“He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública”, añadió Andrés y expuso que: “Con el consentimiento de Su Majestad, consideramos que ahora debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos”.
Sin embargo, en el texto volvió a defenderse de los señalamientos que lo relacionan con la red de prostitución y trata de personas encabezada por el fallecido Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, al afirmar “como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra”.
Fue el 13 de enero de 2022, en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham que Andrés anunció que, con la aprobación y el consentimiento de la reina Isabel II, "las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York serían devueltos a Su difunta Majestad", y que el duque no volvería a desempeñar funciones públicas, según se lee en el perfil de Andrés en el sitio oficial de la Familia Real británica.
Ahí se desetaca que, antes de retirarse de la vida pública de los Windsor, el duque de York realizó una amplia gama de trabajos públicos, con un fuerte enfoque económico y empresarial.
¿Quién es el príncipe Andrés, hasta ahora duque de York?
El príncipe Andrés, duque de York, nació en el Palacio de Buckingham el 19 de febrero de 1960. Es el tercer hijo de la reina Isabel II y el príncipe Felipe.
Fue bautizado como Andrew Albert Christian Edward, recibió el título de Príncipe Andrés hasta su matrimonio en 1986, cuando la reina Isabel II lo nombró Duque de York.
El 23 de julio de 1986, el Andrés se casó con Sarah Ferguson en la Abadía de Westminster. La pareja, que se divorció en 1996, tiene dos hijos: la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, y tres nietos: August y Ernest (hijos de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank) y Sienna (hija de la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi).