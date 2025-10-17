No más 'Alteza Real': el príncipe Andrés renuncia a sus títulos por la constante polémica del caso Jeffrey Epstein

A pesar de todo, el príncipe Andrés niega acusaciones del caso Jeffrey Epstein

“He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública”, añadió Andrés y expuso que: “Con el consentimiento de Su Majestad, consideramos que ahora debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos”.

Sin embargo, en el texto volvió a defenderse de los señalamientos que lo relacionan con la red de prostitución y trata de personas encabezada por el fallecido Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, al afirmar “como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra”.

Andrés y Virginia Giuffre (Shutterstock)

Fue el 13 de enero de 2022, en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham que Andrés anunció que, con la aprobación y el consentimiento de la reina Isabel II, "las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York serían devueltos a Su difunta Majestad", y que el duque no volvería a desempeñar funciones públicas, según se lee en el perfil de Andrés en el sitio oficial de la Familia Real británica.

Ahí se desetaca que, antes de retirarse de la vida pública de los Windsor, el duque de York realizó una amplia gama de trabajos públicos, con un fuerte enfoque económico y empresarial.