Andrés Mountbatten‑Windsor, hermano del rey Carlos III y anteriormente conocido como príncipe Andrés, recibió la visita de la policía en su casa.
Ex príncipe Andrés bajo la lupa: la policía llega a buscarlo a su casa, ¿por qué?
Ex príncipe Andrés bajo la lupa: la policía llega a buscarlo a su casa
La razón es porque entregó voluntariamente su licencia para portar armas de fuego a la Policía Metropolitana de Londres, marcando otro capítulo en su caída en desgracia.
La entrega del permiso se produjo tras una visita de agentes especializados en licencias de armas a su residencia en Royal Lodge, Windsor, el pasado 19 de noviembre, según confirmaron fuentes policiales.
La medida, aunque voluntaria, supone que Mountbatten‑Windsor ya no podrá usar ni transportar sus armas de fuego sin supervisión de un titular de licencia autorizado, lo que limita significativamente su afición por la caza y otras actividades relacionadas.
Las autoridades no detallaron el motivo exacto de la intervención, pero señalaron que la revisión de licencias de armas en el Reino Unido puede activarse ante cambios en las circunstancias de los titulares o por preocupaciones de seguridad pública.
El ex príncipe Andrés vive una caída en desgracia tras relacionarse con Jeffrey Epstein
Este suceso se produce en medio de un año turbulento para el hermano menor del rey, quien fue despojado formalmente de sus títulos reales y honores tras el escrutinio por su relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein y las acusaciones relacionadas.
Mountbatten‑Windsor ha negado repetidamente cualquier conducta indebida, pero la acumulación de acontecimientos ha ido reduciendo su papel dentro de la familia real y limitando sus privilegios.
La entrega de la licencia llega además en un contexto de reorganización de sus circunstancias personales: se espera que se traslade a una propiedad más modesta en Norfolk, y la Policía Metropolitana ha impuesto condiciones estrictas sobre el acceso y almacenamiento de armas en su actual domicilio.