Ex príncipe Andrés bajo la lupa: la policía llega a buscarlo a su casa, ¿por qué?

Ex príncipe Andrés bajo la lupa: la policía llega a buscarlo a su casa

La razón es porque entregó voluntariamente su licencia para portar armas de fuego a la Policía Metropolitana de Londres, marcando otro capítulo en su caída en desgracia.

La entrega del permiso se produjo tras una visita de agentes especializados en licencias de armas a su residencia en Royal Lodge, Windsor, el pasado 19 de noviembre, según confirmaron fuentes policiales.

El ex príncipe Andrés pierde su último rango militar tras el escándalo de Jeffrey Epstein. (Getty Images)

La medida, aunque voluntaria, supone que Mountbatten‑Windsor ya no podrá usar ni transportar sus armas de fuego sin supervisión de un titular de licencia autorizado, lo que limita significativamente su afición por la caza y otras actividades relacionadas.

Las autoridades no detallaron el motivo exacto de la intervención, pero señalaron que la revisión de licencias de armas en el Reino Unido puede activarse ante cambios en las circunstancias de los titulares o por preocupaciones de seguridad pública.