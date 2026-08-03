Madonna vs. Kylie: la rivalidad más famosa del pop… que ellas nunca protagonizaron

Lo que realmente dijeron una de la otra

Si la rivalidad hubiera sido tan intensa como sugerían algunos titulares, sería lógico encontrar declaraciones cruzadas, críticas o ataques públicos. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Kylie Minogue ha hablado en distintas ocasiones sobre la influencia que Madonna tuvo en su generación. Ha reconocido admirar profundamente su trayectoria y llegó a señalar que, cuando comenzaba su carrera, parecía que Madonna ya había explorado todos los caminos posibles para una artista pop. Una de sus frases más recordadas resume esa admiración con naturalidad: “Madonna es la Reina del Pop; yo soy la Princesa, y estoy feliz con eso”.

Lejos de buscar una confrontación, Kylie siempre habló desde el reconocimiento hacia una artista que abrió camino para muchas otras mujeres en la industria. Por el lado de Madonna, tampoco existen registros relevantes de declaraciones públicas en las que presentara a Kylie como una rival o una enemiga. Aunque la estadounidense ha protagonizado desencuentros públicos con otros artistas a lo largo de su carrera, la australiana nunca ocupó ese lugar.

Ese contraste resulta revelador: mientras los medios insistían en enfrentarlas, las protagonistas mantenían una relación marcada por el respeto mutuo.

Madonna y Kylie. (Instagram. )

Un reencuentro que reescribe la historia

El primer gran gesto llegó en 2024, cuando Kylie apareció como invitada durante el Celebration Tour de Madonna. Aquella actuación conjunta fue celebrada por los fans como un momento largamente esperado. Después, la propia Kylie recordó aquella noche con entusiasmo y reconoció que probablemente tanto ellas como el público habían esperado mucho tiempo para compartir ese escenario.

Su nuevo reencuentro, acompañado del anuncio de una colaboración oficial, terminó por reforzar una idea que llevaba años asomándose entre quienes seguían de cerca sus carreras: quizá nunca hubo una rivalidad real.

Lo que existió fue una narrativa construida alrededor de dos mujeres extraordinariamente exitosas en una época en la que la industria parecía necesitar enfrentarlas para contar una historia más atractiva.