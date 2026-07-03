Madonna vuelve a convertir su vida personal en inspiración para su música. Con el lanzamiento de Confessions II, la Reina del Pop ha despertado una nueva ola de especulaciones gracias a Bizarre, una canción que, según los seguidores de la artista, contiene varias referencias a su exesposo Sean Penn y a la complicada relación que ambos mantuvieron durante la década de los ochenta.
'Bizarre', la nueva canción de Madonna desata polémica por sus supuestas indirectas a Sean Penn
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Aunque la cantante no menciona directamente el nombre del actor, la letra incluye pistas que muchos consideran demasiado específicas para ser una coincidencia. Entre ellas destacan referencias a un famoso actor de Hollywood, unos intensos ojos azules y un automóvil Shelby Cobra, vehículo que Madonna le regaló a Penn cuando estaban casados.
Las nuevas canciones forman parte de Confessions II, el esperado álbum con el que Madonna retoma el universo musical de Confessions on a Dance Floor veinte años después de su lanzamiento.
En Bizarre, Madonna canta sobre una relación marcada por la intensidad, los celos y la dificultad de convivir con la fama. En uno de los versos describe a un hombre que "no podía soportar" el nivel de atención mediática que ella recibía y que terminó alejándose de la relación.
Otro de los elementos que llamó la atención de los fans es la mención a un Shelby Cobra, un deportivo clásico que la cantante regaló a Sean Penn durante su matrimonio, celebrado en 1985. Ese detalle ha sido considerado la pista más evidente de que el tema estaría inspirado en el actor.
Sin embargo, Madonna no ha confirmado que la canción hable sobre Sean Penn y los representantes de ambos evitaron hacer comentarios cuando fueron consultados por medios estadounidenses.
Madonna habla de su vida íntima en Confessions II
Madonna y Sean Penn fueron una de las parejas más mediáticas de Hollywood en los años ochenta. Se casaron en agosto de 1985, pero su relación estuvo marcada por constantes rumores de crisis y una intensa presión mediática. Finalmente se divorciaron en 1989.
Con el paso de los años, ambos reconstruyeron su relación en términos amistosos. En 2015, Madonna declaró bajo juramento que Sean Penn nunca la golpeó, desmintiendo versiones que circularon durante décadas sobre un supuesto episodio de violencia doméstica. Incluso, en 2016 volvieron a aparecer juntos en un evento benéfico organizado por el actor, alimentando rumores sobre una posible reconciliación sentimental que nunca se confirmó.
El lanzamiento de Confessions II también ha llamado la atención por su carácter autobiográfico. Además de "Bizarre", el disco incluye canciones dedicadas a su hija Lourdes León, a la pérdida de su hermano Christopher y a distintos momentos personales que han marcado la vida de la artista. La crítica especializada ha destacado el álbum como uno de los trabajos más íntimos y sólidos de Madonna en las últimas dos décadas.
Por ahora, la incógnita permanece. Sin una confirmación oficial, "Bizarre" seguirá alimentando las teorías de los fans, que una vez más han convertido cada verso de Madonna en un rompecabezas sobre su vida amorosa.