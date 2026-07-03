'Bizarre', la nueva canción de Madonna desata polémica por sus supuestas indirectas a Sean Penn

Aunque la cantante no menciona directamente el nombre del actor, la letra incluye pistas que muchos consideran demasiado específicas para ser una coincidencia. Entre ellas destacan referencias a un famoso actor de Hollywood, unos intensos ojos azules y un automóvil Shelby Cobra, vehículo que Madonna le regaló a Penn cuando estaban casados.

Las nuevas canciones forman parte de Confessions II, el esperado álbum con el que Madonna retoma el universo musical de Confessions on a Dance Floor veinte años después de su lanzamiento.

Madonna y Sean Penn. (Getty Images)

En Bizarre, Madonna canta sobre una relación marcada por la intensidad, los celos y la dificultad de convivir con la fama. En uno de los versos describe a un hombre que "no podía soportar" el nivel de atención mediática que ella recibía y que terminó alejándose de la relación.

Otro de los elementos que llamó la atención de los fans es la mención a un Shelby Cobra, un deportivo clásico que la cantante regaló a Sean Penn durante su matrimonio, celebrado en 1985. Ese detalle ha sido considerado la pista más evidente de que el tema estaría inspirado en el actor.

Sin embargo, Madonna no ha confirmado que la canción hable sobre Sean Penn y los representantes de ambos evitaron hacer comentarios cuando fueron consultados por medios estadounidenses.