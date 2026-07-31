Lamine Yamal tiene gesto que confirma que está perdido de amor por Inés García

Lamine Yamal, perdidamente enamorado de Inés García

Inés García publicó en TikTok un video en el que muestra el look que escogió para su última cena con el jugador del FC Barcelona. “Un día más nos vamos de cena”, asegura la joven influencer antes de mostrar el look blanco que eligió para la ocasión. Sin embargo, fue la sorpresiva aparición del futbolista en el clip la que se ha vuelto viral porque confirma que su relación va viento en popa y él está perdidamente enamorado de la Sevillana.

"Si encontráis una chica que vista mejor y sea más guapa que ella, me rapo las cejas", asegura en la grabación.

La declaración provocó miles de reacciones entre los seguidores del jugador y la modelo, quienes interpretaron sus palabras como una muestra pública de admiración hacia García.

¿Quién es Inés García?

Inés García es una creadora de contenido española que ha incrementado su presencia en redes sociales durante los últimos meses, especialmente tras el Mundial. Aunque su nombre comenzó a sonar con fuerza tras ser vinculada con Lamine Yamal, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su noviazgo.