¿Qué pasó entre Madonna y su hija Lourdes León? La cantante revela la verdad sobre su distanciamiento

Madonna revela cómo una canción ayudó a sanar la relación con su hija, Lourdes León

La llamada Reina del Pop reveló que ambas lograron reconstruir su vínculo gracias a un proyecto muy especial: escribir una canción juntas, una experiencia que terminó influyendo directamente en su próximo álbum, Confessions on a Dance Floor: Part II, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio.

La confesión ha generado gran interés porque Madonna rara vez aborda públicamente los conflictos familiares, y menos aún los relacionados con sus hijos.

Durante una entrevista con Interview Magazine, la artista explicó que fue Lourdes quien dio el primer paso para intentar reparar la relación.

Madonna y su hija, Lourdes Leon. (Getty Images)

"Mi hija se acercó a mí para escribir una canción juntas como una forma de sanar nuestra relación", contó Madonna. Según explicó, ese momento fue decisivo tanto en el plano personal como en el creativo.

La cantante aseguró que esa colaboración confirmó que era el momento adecuado para terminar su nuevo disco, un trabajo profundamente influenciado por las pérdidas y conflictos familiares que enfrentó en los últimos años. Entre ellos mencionó la muerte de su madrastra y de su hermano, acontecimientos que la llevaron a escribir letras mucho más íntimas de lo habitual.

En una reciente entrevista posterior con Graham Norton para BBC Radio 1, Madonna amplió la historia y explicó que Lourdes había evitado durante años trabajar con ella porque no quería que su carrera fuera vista como un beneficio derivado de ser "la hija de Madonna".

Madonna y su hija, Lourdes Leon. (Getty Images)

La cantante también reconoció que su hija cargó durante la adolescencia con sentimientos de enojo y resentimiento por la fama que heredó sin haberla elegido.