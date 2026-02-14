Con 25 millones de botellas vendidas, Kylie Minogue se anota un nuevo ‘hit’, ahora en el negocio del vino

Kylie Minogue triunfa ahora como empresaria del vino

La cantante y actriz australiana Kylie Minogue lanzó su propia marca de vino en 2020, bautizada "Kylie", en colaboración con Paul Schaafsma, experto en producción vinícola para famosos, empezando por un simple rosado.

Kylie Minogue ha vendido 25 millones de botellas de vino desde que entró al negocio hace seis años (Instagram)

Desde entonces, la estrella internacional ha vendido unos 25 millones de botellas, reconocibles por su etiqueta rosa con su nombre y con un precios de gama media, en 28 países. El Reino Unido, Australia y Estados Unidos son sus mayores mercados.

"Nada es comparable al escenario", responde la cantante de 57 años a AFP, en el salón profesional Wine Paris, a la pregunta de si su aventura en el mundo del vino rivaliza con el entusiasmo de cantar en vivo. "Pero hay paralelismos claros", agrega.

