Ni confirman ni desmienten, pero Madonna y Kylie Minogue alimentan la esperanza de una colaboración en 'Confessions II'

¿Madonna y Kylie son rivales? Del mito de la rivalidad a una amistad cada vez más visible
Durante buena parte de los años noventa y principios de los 2000, la prensa insistió en presentar a Madonna y Kylie Minogue como competidoras por el trono del pop internacional. Sin embargo, ambas han rechazado repetidamente esa lectura.
El episodio que terminó por desmontar ese “pleito” ocurrió el 7 de marzo de 2024 durante el Celebration Tour. En el concierto celebrado en Inglewood, California, Madonna sorprendió al público al invitar a Kylie al escenario.
Era la primera ocasión en más de cuatro décadas de carreras paralelas que ambas interpretaban una canción juntas frente a una audiencia. "Esto es lo que se llama una superviviente", dijo Madonna al presentar a la australiana. "Es un privilegio cantar contigo."
Las dos cantaron una versión a capela de "Can't Get You Out of My Head", uno de los mayores éxitos de Kylie, antes de unirse en "I Will Survive", el clásico de Gloria Gaynor convertido desde hace décadas en un himno de la comunidad LGBT+.
La actuación ocurrió, además, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, lo que dio un significado adicional a un momento que muchos seguidores habían esperado durante años.
Horas después, Kylie compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo la invitación. "¡Ha pasado mucho tiempo! Me encantó estar contigo", escribió junto a un video en el que aparecía bailando "Ray of Light".
Más que un encuentro aislado, aquella actuación terminó por confirmar públicamente la relación de respeto que ambas habían construido desde hace años lejos de los titulares y que en pocos días podremos ver si se logró traducir en una anhelada colaboración que las una musicalmente.