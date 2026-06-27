Ni confirman ni desmienten, pero Madonna y Kylie Minogue alimentan la esperanza de una colaboración en 'Confessions II'

¿Kylie Minogue aparece en el album 'Confessions II' de Madonna?

El programa, grabado en el teatro Koko de Londres y transmitido este sábado 27 de junio, reunió nuevamente a dos artistas cuya relación ha transitado durante décadas entre las inevitables comparaciones de la industria y una admiración mutua cada vez más evidente.

La entrevista sirvió además como antesala al lanzamiento de Confessions II, el decimoquinto álbum de estudio de Madonna, previsto para el próximo 3 de julio bajo el sello de la que ha sido su “casa”, Warner Records.

Kylie y Madonna en el Celebration Tour de la Reina del Pop en California (The Grosby Group)

El presentador Graham Norton fue directo al grano al preguntarle a Madonna si Kylie Minogue aparece entre las colaboraciones del disco, como puede verse en adelantos del programa que circulan en redes sociales. La cantante respondió con humor, pero sin despejar la incógnita.

“¿Por qué tienes que saberlo todo? Eres muy metiche”, respondió Madonna ante el cuestionamiento de Norton. “Mi trabajo es ser misteriosa”. Kylie, sentada a su lado, reaccionó con una carcajada y remató: "Es muy buena para esquivar preguntas".

La escena fue suficiente para que distintos medios interpretaran el intercambio como una decisión deliberada de mantener viva la expectativa. Ninguna de las dos artistas confirmó la colaboración, pero tampoco repitió el desmentido que Kylie había hecho semanas antes.