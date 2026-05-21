Kylie Minogue revela que mantuvo en secreto su segundo diagnóstico de cáncer

Kylie Minoguesorprendió al revelar que enfrentó un segundo diagnóstico de cáncer lejos del ojo público mientras continuaba trabajando en su música y preparando nuevos proyectos.
La cantante habló por primera vez sobre este difícil momento en Kylie, documental que se estrenó el miércoles en Netflix. Ahí, la artista de 57 años confesó que recibió la noticia a principios de 2021 durante un chequeo médico de rutina, aunque decidió mantenerlo en privado mientras seguía adelante con su carrera.
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Kylie Minogue enfrentó un segundo cáncer en secreto
Kylie Minogue habló por primera vez sobre el segundo diagnóstico de cáncer que enfrentó en privado mientras continuaba trabajando en su música y preparando nuevos proyectos. La cantante explicó que decidió no hacerlo público porque todavía cargaba con el fuerte impacto emocional y mediático que vivió cuando fue diagnosticada con cáncer de mama en 2005.
“Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me nutre. Mi pasión por la música es mayor que nunca”, expresó en el documental Kylie, dirigido por Michael Harte.
La artista australiana contó que atravesó uno de los periodos más difíciles de su vida tras recibir el nuevo diagnóstico en 2021 y que, emocionalmente, no se sentía preparada para volver a exponerse públicamente como ocurrió años atrás: “Pude mantenerlo para mí. No como la primera vez”, comentó.
Kylie recordó que durante esa etapa incluso evitaba salir de casa y le costaba hablar del tema mientras seguía promocionando música y dando entrevistas: “Hubo un momento en que no quería volver a salir de casa. ‘Padam Padam’ me abrió muchas puertas, pero en mi interior sabía que el cáncer no era solo un episodio pasajero en mi vida. Y realmente solo quería contar lo que pasó para poder superarlo”, confesó.
La cantante también explicó que el diagnóstico apareció durante un chequeo de rutina, por lo que aprovechó para insistir en la importancia de hacerse revisiones médicas constantemente: “Habrá alguien ahí fuera que se beneficiará de este recordatorio para hacerse revisiones”, afirmó.
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Kylie Minogue usó la música como refugio
Kylie Minoguereveló que parte de lo que vivió quedó reflejado en “Story”, tema incluido en su álbum Tension lanzado en 2023.
Según explicó, la canción contiene referencias directas al secreto que estaba guardando y a la necesidad de seguir adelante pese a los momentos difíciles.
Parte de la letra dice: “Tenía un secreto que guardaba para mí… Pasa página, cariño, sube al escenario”.
Actualmente, la artista sigue enfocada en la música, nuevas presentaciones y futuros proyectos. Para ella, los escenarios continúan siendo una parte esencial de su vida después de superar nuevamente la enfermedad.
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Kylie, el documental que repasa su vida y carrera
El documental Kylie, disponible en Netflix, está compuesto por tres episodios y recorre distintos momentos clave en la vida personal y profesional de la cantante australiana.
La producción incluye entrevistas inéditas, material de archivo y testimonios de personas cercanas a la artista. También aborda temas como la fama, la presión mediática y algunas relaciones importantes en su vida, incluyendo recuerdos de su romance con Michael Hutchence.
Además, participan figuras cercanas como su hermana Dannii Minogue, así como colaboradores y artistas como Jason Donovan y Nick Cave.
Kylie Minogue enfrentó el cáncer por primera vez
Kylie Minogue fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2005, cuando tenía 36 años.
En ese momento tuvo que cancelar su gira Showgirl y varias presentaciones importantes, incluyendo su participación en el festival Glastonbury.
Durante aquel proceso recibió apoyo de millones de fans y de figuras públicas como su amigo Elton John. Sin embargo, también enfrentó una intensa presión mediática y el constante seguimiento de paparazzis.
Con el paso de los años, especialistas en medicina llegaron a señalar que su caso provocó un aumento en las revisiones médicas y mastografías, fenómeno que incluso fue conocido como el “Efecto Kylie”.