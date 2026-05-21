Kylie Minogue revela que mantuvo en secreto su segundo diagnóstico de cáncer

Kylie Minogue enfrentó un segundo cáncer en secreto

Kylie Minogue habló por primera vez sobre el segundo diagnóstico de cáncer que enfrentó en privado mientras continuaba trabajando en su música y preparando nuevos proyectos. La cantante explicó que decidió no hacerlo público porque todavía cargaba con el fuerte impacto emocional y mediático que vivió cuando fue diagnosticada con cáncer de mama en 2005.

Kylie Minogue (Getty Images )

“Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me nutre. Mi pasión por la música es mayor que nunca”, expresó en el documental Kylie, dirigido por Michael Harte.

La artista australiana contó que atravesó uno de los periodos más difíciles de su vida tras recibir el nuevo diagnóstico en 2021 y que, emocionalmente, no se sentía preparada para volver a exponerse públicamente como ocurrió años atrás: “Pude mantenerlo para mí. No como la primera vez”, comentó.

Kylie Minogue (Getty Images)

Kylie recordó que durante esa etapa incluso evitaba salir de casa y le costaba hablar del tema mientras seguía promocionando música y dando entrevistas: “Hubo un momento en que no quería volver a salir de casa. ‘Padam Padam’ me abrió muchas puertas, pero en mi interior sabía que el cáncer no era solo un episodio pasajero en mi vida. Y realmente solo quería contar lo que pasó para poder superarlo”, confesó.

La cantante también explicó que el diagnóstico apareció durante un chequeo de rutina, por lo que aprovechó para insistir en la importancia de hacerse revisiones médicas constantemente: “Habrá alguien ahí fuera que se beneficiará de este recordatorio para hacerse revisiones”, afirmó.