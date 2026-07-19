Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber hacen historia en el primer show de medio tiempo del Mundial

La encargada de inaugurar el espectáculo fue Madonna, quien apareció en medio de una imponente producción visual para interpretar "Music", acompañada por fragmentos de "Disco Inferno" y "Danceteria".

Ronaldinho, Madonna y Ronaldo (Getty Images)

La artista recorrió el escenario junto a las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo, antes de dar paso a Electric Mayhem, la banda de The Muppets, que puso a cantar al estadio con una versión de "Seven Nation Army", de The White Stripes.

BTS encendió al MetLife

Después llegó el turno de BTS, que hizo estallar la euforia con "Dynamite".

La agrupación surcoreana desplegó una coreografía acompañada de un espectacular juego de luces que convirtió el terreno de juego en una pista de baile. Al finalizar su actuación aparecieron los personajes Ted Lasso y el entrenador Beard, interpretados por Jason Sudeikis y Brendan Hunt, quienes aportaron un momento de humor antes de presentar al siguiente invitado.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook de BTS (Getty Images)

Justin Bieber apostó por un momento íntimo

La intensidad del espectáculo dio paso a un instante mucho más emotivo con la llegada de Justin Bieber.

Justin Bieber (Getty Images)

A diferencia de las producciones anteriores, el cantante canadiense apareció únicamente acompañado por una guitarra para interpretar una versión acústica de "Everything Hallelujah", tema incluido en su álbum Swag II.

La sencillez de la presentación contrastó con el despliegue visual del resto del espectáculo y consiguió uno de los momentos más ovacionados de la tarde.