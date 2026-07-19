Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber hacen historia en el primer show de medio tiempo del Mundial
El espectáculo de medio tiempo, producido por Chris Martin, reunió durante 11 minutos a Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber en una presentación que elevó la final de la Copa Mundial 2026 a otro nivel.
La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definió al nuevo campeón del mundo. También marcó un antes y un después para el torneo con el estreno de un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, una apuesta inédita que convirtió al Estadio MetLife en un enorme escenario musical durante 11 minutos.
Con la dirección creativa de Chris Martin, vocalista de Coldplay, la FIFA reunió a Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira en una producción que mezcló música, cultura pop y futbol, mientras millones de espectadores seguían el duelo entre España y Argentina.
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Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber hacen historia en el primer show de medio tiempo del Mundial
La encargada de inaugurar el espectáculo fue Madonna, quien apareció en medio de una imponente producción visual para interpretar "Music", acompañada por fragmentos de "Disco Inferno" y "Danceteria".
La artista recorrió el escenario junto a las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo, antes de dar paso a Electric Mayhem, la banda de The Muppets, que puso a cantar al estadio con una versión de "Seven Nation Army", de The White Stripes.
BTS encendió al MetLife
Después llegó el turno de BTS, que hizo estallar la euforia con "Dynamite".
La agrupación surcoreana desplegó una coreografía acompañada de un espectacular juego de luces que convirtió el terreno de juego en una pista de baile. Al finalizar su actuación aparecieron los personajes Ted Lasso y el entrenador Beard, interpretados por Jason Sudeikis y Brendan Hunt, quienes aportaron un momento de humor antes de presentar al siguiente invitado.
Justin Bieber apostó por un momento íntimo
La intensidad del espectáculo dio paso a un instante mucho más emotivo con la llegada de Justin Bieber.
A diferencia de las producciones anteriores, el cantante canadiense apareció únicamente acompañado por una guitarra para interpretar una versión acústica de "Everything Hallelujah", tema incluido en su álbum Swag II.
La sencillez de la presentación contrastó con el despliegue visual del resto del espectáculo y consiguió uno de los momentos más ovacionados de la tarde.
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Shakira volvió a conquistar el Mundial
La recta final del espectáculo estuvo a cargo de Shakira, quien regresó al escenario de una Copa del Mundo para interpretar, junto al cantante nigeriano Burna Boy, "Dai Dai", el tema oficial del Mundial 2026.
La colombiana apareció con un impresionante diseño personalizado de Roberto Cavalli, confeccionado con más de 200 mil cristales Swarovski, mientras una multitud de bailarines acompañaba su actuación.
Coldplay cerró una tarde histórica
El broche de oro llegó con Coldplay, acompañado por el PS22 Chorus, un coro integrado por más de 50 estudiantes de quinto grado de Staten Island.
Junto a Los Muppets y Emmanuel Kelly, la banda británica interpretó "We Dance", una canción creada especialmente para esta ceremonia, dejando una de las postales más emotivas de la noche.
Con fuegos artificiales y miles de luces iluminando las gradas, el primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista concluyó con un mensaje de unión que dio paso al regreso del futbol.
Una ceremonia con causa
La música comenzó incluso antes del silbatazo inicial. La ceremonia de clausura contó con las actuaciones de Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e IShowSpeed, además de la participación especial de Tom Cruise y Jennifer Hudson, quienes formaron parte de la celebración previa al encuentro.
Más allá del espectáculo, la iniciativa tuvo un objetivo solidario. El show sirvió para impulsar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, un programa destinado a ampliar el acceso a la educación y al deporte para niños de comunidades vulnerables.
Gracias a esta iniciativa, que también contempla la donación de un dólar por cada boleto vendido durante los 104 partidos del Mundial 2026, el fondo ya ha recaudado 60 millones de dólares, recursos que serán destinados a 31 organizaciones en 18 países para fortalecer proyectos educativos y deportivos.