El regreso de Madonna a la pista de baile con Confessions II fue recibido con entusiasmo por la crítica especializada. A un día de su lanzamiento, distintos medios coinciden en que la cantante logró algo que parecía cada vez más difícil: entregar su trabajo más sólido desde Confessions on a Dance Floor (lanzado en 2005), gracias al reencuentro creativo con el productor Stuart Price.
‘Confessions II’: La crítica aplaude el regreso de Madonna a sus orígenes; “su mejor disco en dos décadas”, aseguran
Madonna presenta su mejor álbum en 20 años, aseguran críticos
Aunque prácticamente todas las reseñas de Confessions II aclaran que el álbum no supera a su antecesor y que carece de un éxito inmediato del tamaño de "Hung Up", el consenso es que Madonna recuperó la inspiración al dejar de perseguir tendencias para volver al house, el disco y la electrónica que marcaron una de las etapas más celebradas de su carrera.
Entre las canciones que más se repiten en las críticas como destacadas del disco está "Danceteria".
Pitchfork la describe como una celebración de los primeros años de Madonna en los clubes neoyorkinos, mientras que otros medios consideran que resume el espíritu autobiográfico del álbum al mirar hacia la época en la que comenzó su carrera.
"I Feel So Free", que abre el disco, también figura entre los grandes aciertos según los especialistas, que resaltan su producción de deep house y acid house, además de la forma en que recupera el sonido clásico de Stuart Price sin sentirse nostálgico.
Tanto People como Le Monde la consideran una declaración de intenciones que marca el tono del álbum desde los primeros minutos.
Madonna y su hija, Lola León, agradan con su colaboración 'The Test' que aparece en 'Confessions II'
Otro tema elogiado es "The Test", el dueto de Madonna con su hija Lola León. Diversas reseñas coinciden en que representa uno de los momentos más íntimos del disco, alejándose del ritmo frenético para mostrar una faceta más vulnerable de la artista y conectar con el universo emocional de Ray of Light (que estuvo inspirado en gran medida en el debut de la Reina de Pop como mamá).
La canción "L.E.S. Girl", encargada de cerrar el álbum, también recibe elogios casi unánimes. Los críticos la describen como una despedida melancólica que mira a la joven Madonna que llegó al Lower East Side de Nueva York decidida a conquistar la escena musical. Para varios medios, es uno de los momentos más emotivos del listado que conforma el álbum.
En la primera mitad del disco sobresalen además "One Step Away", por su mensaje sobre la música dance como un espacio de transformación personal; "Everything", por convertir la rabia en un tema de club.
"Bring Your Love", la colaboración con Sabrina Carpenter, aunque esta última divide opiniones: algunos celebran el encuentro generacional, mientras otros consideran que la participación de la cantante estadounidense aporta poco a la canción (en comparación con aquel hit que fue "Me Against the Music", donde hizo dupla con Britney Spears, en el álbum In The Zone, lanzado por esta última en 2003).
¿Qué dice la crítica del nuevo álbum de Madonna, 'Confessions II'?
Más allá de las canciones individuales, la valoración general es consistente. Classic Pop calificó el álbum con cuatro estrellas y media, asegurando que es uno de los pocos casos en que una secuela está a la altura del original.
The Guardian sostiene que quizá no alcance el nivel de Confessions on a Dance Floor, pero sí representa el mejor trabajo de Madonna desde entonces.
NME la define como su disco "más vital en más de dos décadas", mientras que Pitchfork habla de un regreso artístico que recupera la claridad creativa que muchos extrañaban desde hace años.
El País hace una reseña favorable, pero observa que el álbum pierde impulso en el tramo final y cuestiona la colaboración con el colombiano Feid (que suena a un intento de integrar el sonido de Bad Bunny), al que considera uno de los puntos menos logrados del repertorio.
Finalmente, Rolling Stone lo define como su mejor disco desde Confessions on a Dance Floor y dice que el álbum es "64 minutos de ritmo ininterrumpido" que fluyen como una sesión de un DJ, donde cada canción enlaza con la siguiente. Considera que Madonna vuelve a apropiarse de toda la historia de la música dance para convertirla en una autobiografía musical.