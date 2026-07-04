‘Confessions II’: La crítica aplaude el regreso de Madonna a sus orígenes; “su mejor disco en dos décadas”, aseguran

Madonna presenta su mejor álbum en 20 años, aseguran críticos

Aunque prácticamente todas las reseñas de Confessions II aclaran que el álbum no supera a su antecesor y que carece de un éxito inmediato del tamaño de "Hung Up", el consenso es que Madonna recuperó la inspiración al dejar de perseguir tendencias para volver al house, el disco y la electrónica que marcaron una de las etapas más celebradas de su carrera.

Entre las canciones que más se repiten en las críticas como destacadas del disco está "Danceteria".

Madonna lanzó su nuevo álbum 'Confessions II' (Instagram / Madonna)

Pitchfork la describe como una celebración de los primeros años de Madonna en los clubes neoyorkinos, mientras que otros medios consideran que resume el espíritu autobiográfico del álbum al mirar hacia la época en la que comenzó su carrera.

"I Feel So Free", que abre el disco, también figura entre los grandes aciertos según los especialistas, que resaltan su producción de deep house y acid house, además de la forma en que recupera el sonido clásico de Stuart Price sin sentirse nostálgico.

Madonna lanzó su nuevo álbum 'Confessions II' (Instagram / Madonna)

Tanto People como Le Monde la consideran una declaración de intenciones que marca el tono del álbum desde los primeros minutos.