Wim Wenders elimina la escena en la que Nastassja Kinski apareció en topless a los 13 años en 'Wrong Move'

Wim Wenders ofrece disculpas públicas a Nastassja Kinski

En su mensaje, Wim Wenders, de 80 años, reconoció que Kinski "debió haber estado mejor protegida" durante el rodaje y le ofreció una disculpa sin reservas.

El director de títulos como Las Alas del Deseo y París, Texas explicó que eliminar la secuencia representa una decisión personal basada en una reflexión sobre su responsabilidad como realizador y sobre la evolución de los estándares éticos dentro de la industria cinematográfica.

Wim Wenders acepta eliminar la escena que Nastassja Kinski filmó topless cuando tenía 13 años (THA/Shutterstock/THA/Shutterstock)

El 23 de julio, el cineasta confirmó que la escena fue eliminada de manera definitiva y que no volverá a formar parte de ninguna edición futura de la película.

La nueva versión ya fue puesta a disposición de la actriz para su revisión antes de su eventual redistribución.