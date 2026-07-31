Wim Wenders elimina la escena en la que Nastassja Kinski apareció en topless a los 13 años en 'Wrong Move'

La relación profesional entre Wim Wenders y Nastassja Kinski
Wrong Move marcó el debut cinematográfico de Nastassja Kinski. Años después, la actriz consolidó una carrera internacional con títulos como Tess (1979), dirigida por Roman Polanski, trabajo que le valió un Premio Globo de Oro, y posteriormente protagonizó Paris, Texas, considerada una de las obras más celebradas de Wim Wenders y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1984.
La colaboración entre ambos convirtió a Kinski en uno de los rostros más representativos del cine de Wenders durante la década de 1980, por lo que el conflicto alrededor de Wrong Move afectó también una relación profesional y personal que se extendió durante varias décadas.
¿De qué trata 'Wrong Move'?
Estrenada en 1975, Wrong Move forma parte de la denominada Trilogía del camino de Wim Wenders y está inspirada libremente en la novela Wilhelm Meister's Apprenticeship de Johann Wolfgang von Goethe.
La historia sigue a Wilhelm, un joven aspirante a escritor que abandona su hogar para recorrer Alemania en busca de experiencias que alimenten su vocación literaria.
Durante el viaje conoce a diversos personajes, entre ellos Mignon, interpretada por Nastassja Kinski, una adolescente silenciosa que viaja junto a un viejo artista callejero.
A través de esos encuentros, la película explora temas como la identidad, la creación artística, la soledad y el desencanto, elementos característicos del cine de Wenders durante la década de 1970.
Con información de AFP