Quentin Tarantino y Kylie Minogue protagonizarán una inesperada película juntos: los detalles

Quentin Tarantino y Kylie Minogue protagonizarán una inesperada película juntos

La noticia causó revuelo no solo por la presencia de Kylie Minogue, quien en los últimos años ha retomado esporádicamente su carrera como actriz, sino porque Quentin Tarantino volverá a ser actor en uno de sus papeles más importantes en mucho tiempo.

Quentin Tarantino y su esposa, Daniella Tarantino. (Getty Images)

Aunque es conocido por sus breves apariciones en películas como Reservoir Dogs, Pulp Fiction o Django Unchained, Quentin Tarantino exploró una nueva faceta en esta producción dirigida por Jamie Adams, con quien ya trabajó recientemente en Only What We Carry.

En Tangled Up in Blue, el director interpretará a Jake Stroud, un veterano representante musical que atraviesa una compleja etapa personal. El elenco también incluye a Allison Williams, Jason Isaacs, Sofia Boutella y RZA, quien aparecerá interpretándose a sí mismo.

Kylie Minogue (Getty Images)

La cinta se rueda actualmente en Gales y varias escenas fueron grabadas en la localidad costera de Porthcawl. Hasta el momento no se tiene una fecha de estreno, pues la producción aún está en grabaciones.