Madonna revela cómo cumplió el sueño de tener un autorretrato de Frida Kahlo

Así nació la fascinación de Madonna por Frida Kahlo

En una conversación con Vogue Latinoamérica, la cantante recordó el momento en que descubrió la obra de la artista mexicana y explicó por qué Frida se convirtió en una figura clave tanto en su vida personal como en su carrera.

La intérprete de Like a Prayer relató que su admiración por Frida Kahlo comenzó cuando era estudiante en Detroit. Durante una visita al Instituto de Artes de Detroit, acudió atraída por los famosos murales de Diego Rivera, pero terminó cautivada por unas pequeñas fotografías de la pintora mexicana.

"Lo que realmente llamó mi atención fueron estas pequeñas fotografías, que estaban algo escondidas, de esta hermosa mujer mexicana. Me cautivó el aplomo que ella tenía y su belleza única. Realmente me conmovió y se volvió para mí como una especie de musa eterna", recordó.

Aquella primera impresión no fue pasajera. Años después, ya instalada en Nueva York para perseguir su carrera artística, volvió a encontrarse con la imagen de Frida de una manera inesperada.

Madonna (Getty Images)

Mientras caminaba por una feria callejera durante sus primeros minutos en la ciudad, encontró una postal del mismo autorretrato que había visto años atrás. Ese encuentro reforzó una promesa que terminaría marcando su historia como coleccionista.

"Era de esta pintura. Eran mis primeros cinco minutos en Nueva York y la primera persona que vi fue Frida. Desde ese día me prometí que algún día tendría ese cuadro", contó.

La oportunidad llegó once años después, cuando la obra salió a subasta y Madonna pudo comprarla.

