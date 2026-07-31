Marichelo se borra tatuaje dedicado a Jorge D'Alessio y anuncia nuevo proyecto

La actriz y conductora contó que regresó de unos días de descanso en compañía de su hermana, Anahí, con quien asistió a uno de los conciertos de los Backstreet Boys.

"Vengo de vacaciones, muy rico", comentó entre risas. Al preguntarle cómo la había pasado con la exintegrante de RBD, respondió: "Delicioso, nos fue increíble. La pasamos espectacular, muy rico".

Sobre el concierto, no ocultó su entusiasmo: "¡Qué tal! Estuvo padrísimo. La pasamos espectacular".

Cuando le preguntaron por Anahí, explicó que la cantante ya había regresado con su familia. "Ani está con su familia".

Marichelo Puente, Jorge D'Alessio. (Instagram)

Marichelo lanzará un podcast para comenzar una nueva etapa

En el plano profesional, Marichelo adelantó que ya trabaja en nuevos proyectos y confirmó el próximo lanzamiento de un podcast titulado Tenemos que hablar, un formato que, aseguró, llevaba tiempo queriendo desarrollar.

"Vienen cositas, vienen muchas cositas. Estoy muy contenta. Justo por eso llegué. Empiezo un podcast que se llama Tenemos que hablar, que está increíble y tenía muchas ganas de hacerlo. Vienen varias sorpresitas".

Al ser cuestionada sobre si este nuevo proyecto ha formado parte de su proceso personal tras el divorcio, la conductora reconoció que ha resultado profundamente reconfortante: "Ha sido lleno de amor, muy reconfortante, con mucha bendición y mucha felicidad".