¿A qué huelen tus celebs favoritas?

Hay algo en los perfumes que dice mucho más de una persona de lo que imaginamos. Algunas celebridades prefieren aromas clásicos y elegantes, mientras que otras apuestan por fragancias frescas, intensas o con notas inesperadas que terminan convirtiéndose en parte de su estilo.
Descubrimos cuáles son los perfumes que acompañan a algunas de las estrellas del momento y por qué se han vuelto tan icónicos dentro y fuera de la alfombra roja.
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Tom Holland, Prada
Si alguna vez te has preguntado a qué huele Tom Holland, la respuesta es Prada Paradigme. No es el típico perfume intenso que se percibe a metros de distancia. Empieza con un toque más cálido y, poco a poco, se vuelve mucho más fresco y limpio. Al final queda un aroma bastante agradable, moderno y fácil de llevar, perfecto para alguien que quiere oler bien sin exagerar.
Madonna y Alberto Guerra, Dolce&Gabbana The One
Si algo tienen en común Madonna y Alberto Guerra es que ambos apuestan por un clásico: The One de Dolce&Gabbana. Aunque cada uno lleva su versión, las dos comparten esa esencia elegante y con mucha personalidad.
La versión masculina tiene un aroma cálido, intenso y muy magnético, de esos que dejan una buena impresión sin ser exagerados. Por otro lado, The One para mujer mezcla notas frutales con flores blancas, logrando un perfume sensual, sofisticado y atemporal. Ambas fragancias se sienten clásicas y son un ícono sin importar la ocasión.
Margot Robbie, Chanel N°5
Si hay un perfume que ha quedado grabado en la historia del beauty, es Chanel N°5. Y sí, ese es el aroma que acompaña a Margot Robbie. Tiene un olor floral con notas de rosa y jazmín, pero también un toque fresco que hace que no se sienta como el típico perfume de flores.
Es elegante, femenino y de esos perfumes que reconoces al instante. Si te gustan los clásicos que siguen viéndose y oliendo igual de deli con el paso del tiempo, este definitivamente es uno de ellos.
Kendall Jenner, Emporio Armani Power of You
Si te imaginas a KendallJenner con un perfume, seguramente sería Emporio Armani Power of You. Desde la primera aplicación se siente frutal gracias a la maracuyá y notas florales que le dan un toque cremoso; la vainilla hace que el aroma se vuelva mucho más cálido.
Un perfume dulce, pero sin empalagar. Tiene ese equilibrio entre fresco y sensual que lo hace perfecto para quienes buscan un aroma moderno, femenino y de esos que reciben cumplidos a donde vayan.
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Austin Butler, YSL MYSLF
Un hombre como Austin Butler tenía que oler a algo que se sintiera masculino, pero sin caer en lo clásico. YSL MYSLF logra justo eso porque combina un inicio fresco con un toque floral y un fondo amaderado que le da mucha personalidad.
No es de esos aromas que intentan imponerse desde el primer segundo. Más bien, se adapta a quien lo lleva y termina convirtiéndose en parte de su estilo, se siente actual y fácil de usar todos los días, este definitivamente entra en la conversación.
Hunter Schafer, Mugler Angel Elixir
Si alguien podía llevar Angel Elixir, definitivamente es Hunter Schafer. Es un perfume con mucha personalidad que encuentra el equilibrio entre un lado dulce y otro mucho más elegante. Un perfume moderno, llamativo y con ese toque diferente que hace que no pase desapercibido. Ideal si te gustan los perfumes que se hacen notar desde el primer pump, pero sin sentirse exagerados.
Tom Hardy, Jo Malone Cypress & Grapevine Cologne Intense
Es prácticamente imposible que Tom Hardy y un perfume discreto hagan match. Cypress & Grapevine Cologne Intense de Jo Malone tiene ese lado masculino y elegante que esperarías de él, pero con un giro interesante. Empieza con un toque fresco gracias al ciprés y, conforme evoluciona, aparecen notas amaderadas y un fondo cálido que le dan mucha profundidad.
Emma Mackey, Burberry Goddess Parfum
Hay perfumes que son dulces y otros que son elegantes. Burberry Goddess Parfum logra ser las dos cosas al mismo tiempo, y por eso le queda tan bien a Emma Mackey. La vainilla es la gran protagonista, pero está acompañada por un toque de frambuesa y un fondo suave que evita que el aroma se sienta empalagoso.
Es de esos perfumes que transmiten seguridad sin sentirse too much. Tiene presencia, dura por horas y es perfecto para quienes prefieren un aroma sofisticado, moderno y con un toque diferente al de las fragancias masculinas de siempre.