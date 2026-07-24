¿A qué huelen tus celebs favoritas?

Tom Holland, Prada

Si alguna vez te has preguntado a qué huele Tom Holland, la respuesta es Prada Paradigme. No es el típico perfume intenso que se percibe a metros de distancia. Empieza con un toque más cálido y, poco a poco, se vuelve mucho más fresco y limpio. Al final queda un aroma bastante agradable, moderno y fácil de llevar, perfecto para alguien que quiere oler bien sin exagerar.

Tom Holland protagoniza la campaña de Prada Paradigme, una fragancia que apuesta por romper las reglas y redefinir la masculinidad. (Vía www.prada.com)

Madonna y Alberto Guerra, Dolce&Gabbana The One

Si algo tienen en común Madonna y Alberto Guerra es que ambos apuestan por un clásico: The One de Dolce&Gabbana. Aunque cada uno lleva su versión, las dos comparten esa esencia elegante y con mucha personalidad.

La versión masculina tiene un aroma cálido, intenso y muy magnético, de esos que dejan una buena impresión sin ser exagerados. Por otro lado, The One para mujer mezcla notas frutales con flores blancas, logrando un perfume sensual, sofisticado y atemporal. Ambas fragancias se sienten clásicas y son un ícono sin importar la ocasión.

Una dulpa que nadie se esperaba para representar uno de los aromas más clásicos de los últimos años (vía Instagram (@madonnachartsww))

Margot Robbie, Chanel N°5

Si hay un perfume que ha quedado grabado en la historia del beauty, es Chanel N°5. Y sí, ese es el aroma que acompaña a Margot Robbie. Tiene un olor floral con notas de rosa y jazmín, pero también un toque fresco que hace que no se sienta como el típico perfume de flores.

Es elegante, femenino y de esos perfumes que reconoces al instante. Si te gustan los clásicos que siguen viéndose y oliendo igual de deli con el paso del tiempo, este definitivamente es uno de ellos.

Con 105 años de historia, una fragancia más presente que nunca (Vía www.chanel.com)

Kendall Jenner, Emporio Armani Power of You

Si te imaginas a Kendall Jenner con un perfume, seguramente sería Emporio Armani Power of You. Desde la primera aplicación se siente frutal gracias a la maracuyá y notas florales que le dan un toque cremoso; la vainilla hace que el aroma se vuelva mucho más cálido.

Un perfume dulce, pero sin empalagar. Tiene ese equilibrio entre fresco y sensual que lo hace perfecto para quienes buscan un aroma moderno, femenino y de esos que reciben cumplidos a donde vayan.