Bad Bunny, los Grammys y el Super Bowl: febrero es un buen mes para ser un ‘Conejo Malo’

Bad Bunny vs. Donald Trump: el poder de la música contra los excesos del poder político

El éxito de Bad Bunny retumba con más fuerza en el marco de la arremetida migratoria de la administración de Donald Trump, que en buena parte apunta contra los latinos.

"Tenemos las redadas de la policía migratoria, vemos videos a diario de gente que es blanco por hablar español, sean o no ciudadanos estadounidenses", dijo a AFP Rivera-Rideau, coautora de "P FKN R: Bad Bunny y la música como un acto de resistencia".

Bad Bunny brillará en el Grammy y en el Super Bowl (Emma McIntyre/Getty Images)

"El momento político actual simplemente eleva el nivel de lo que ya es algo profundamente significativo", agregó la académica especializada en música latina y políticas raciales.

Bad Bunny, de 31 años, creció cerca de San Juan, la capital de Puerto Rico, entrenando sus cuerdas vocales en el coro infantil de una iglesia antes de convertirse en el adolescente que crearía ritmos en su computadora.

Se volvió viral en la plataforma SoundCloud, donde comenzó su rápido ascenso a la cima musical. Y a medida que su fama crecía, más se aferraba a sus raíces y a su herencia cultural.

Bad Bunny brillará en el Grammy y en el Super Bowl (Monica Schipper/Getty Images for The Latin Recor)

Su presencia en eventos como los Grammys y el Super Bowl tienen un componente "profundamente político", dijo Jorell Meléndez-Badillo, historiador de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien colaboró con Bad Bunny en elementos visuales de su último álbum.

Puerto Rico está bajo control de Estados Unidos desde 1898, por lo que sus ciudadanos son estadounidenses.