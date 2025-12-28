De Bad Bunny, Cristiano Ronaldo a Taylor Swift: Ellos fueron los famosos más buscados en Google 2025

De Bad Bunny a Taylor Swift: Estos son los famosos más buscados en Google 2025

Encabezando la lista se encuentra Donald Trump, quien fue la persona más buscada en Google en 2025 con un volumen de búsqueda extraordinario mes tras mes, impulsado por su regreso a la escena política como presidente de Estados Unidos y las controversias asociadas con su actividad pública.

Donald Trump endurece su discurso contra México y dice que estaría "orgulloso" de atacar a los cárteles en territorio mexicano (Win McNamee/Getty Images)

En el terreno del entretenimiento, no podía faltar Taylor Swift, quien se mantuvo como una de las figuras más googledas del año. Su continua presencia en las listas musicales globales, su exitosa gira The Eras Tour y diversos proyectos personales mantuvieron a la cantante en el centro de la atención mediática, convirtiéndola en una de las celebridades con mayor interés constante en internet.

Taylor Swift (Getty Images)

Otros de los nombres más recurrentes también figuran Drake y Ariana Grande, reflejando la enorme influencia global de la música contemporánea, así como Billie Eilish y Lady Gaga, cuyos proyectos artísticos y apariciones públicas generaron búsquedas masivas.