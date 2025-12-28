Publicidad

De Bad Bunny, Cristiano Ronaldo a Taylor Swift: Ellos fueron los famosos más buscados en Google 2025

El “Year in Search” de Google revela qué figuras dominaron las búsquedas en 2025, desde políticos hasta estrellas del entretenimiento y el deporte.
dom 28 diciembre 2025 04:11 PM
famosos-mas-buscados-google.jpg
De Bad Bunny a Taylor Swift: Estos son los famosos más buscados en Google 2025 (Getty Images)

El reporte de Google Year in Search de 2025 dejó claro que millones de personas alrededor del mundo utilizaron el buscador para seguir la pista de figuras públicas que dominaron las noticias, las redes sociales y la cultura pop durante todo el año. En el centro de estas tendencias estuvieron desde líderes políticos hasta celebs del entretenimiento y el deporte. Aquí te contamos quiénes encabezaron la lista.

Encabezando la lista se encuentra Donald Trump, quien fue la persona más buscada en Google en 2025 con un volumen de búsqueda extraordinario mes tras mes, impulsado por su regreso a la escena política como presidente de Estados Unidos y las controversias asociadas con su actividad pública.

Donald Trump endurece su discurso contra México y dice que estaría "orgulloso" de atacar a los cárteles en territorio mexicano
Donald Trump endurece su discurso contra México y dice que estaría "orgulloso" de atacar a los cárteles en territorio mexicano (Win McNamee/Getty Images)

En el terreno del entretenimiento, no podía faltar Taylor Swift, quien se mantuvo como una de las figuras más googledas del año. Su continua presencia en las listas musicales globales, su exitosa gira The Eras Tour y diversos proyectos personales mantuvieron a la cantante en el centro de la atención mediática, convirtiéndola en una de las celebridades con mayor interés constante en internet.

Taylor Swift
Taylor Swift (Getty Images)

Otros de los nombres más recurrentes también figuran Drake y Ariana Grande, reflejando la enorme influencia global de la música contemporánea, así como Billie Eilish y Lady Gaga, cuyos proyectos artísticos y apariciones públicas generaron búsquedas masivas.

ariana-grande-anuncia-gira-2026.jpg
Ariana Grande regresa a los escenarios con su gira 'The Eternal Sunshine'. (Getty Images)

Otros de los famosos más buscados de Google en 2025

En el mundo del deporte, Cristiano Ronaldo ha mantenido su atractivo como uno de los atletas más buscados, impulsado por sus actuaciones tanto en clubes como en competencias internacionales.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo en México: confirmado para el partido amistoso de la Selección Nacional con Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte en la CDMX (Abdullah Ahmed/Getty Images)

Asimismo, figuras como Bad Bunny y Shakira destacaron entre los músicos que captaron enormes cantidades de búsquedas, evidenciando el impacto de la música latina en la cultura global.

Bad Bunny
Bad Bunny (Instagram / Bad Bunny)

El listado de las personalidades que dominaron las búsquedas también incluye a innovadores tecnológicos como Elon Musk, cuyo constante protagonismo en noticias sobre tecnología, inteligencia artificial y exploración espacial sigue atrayendo atención mundial.

Además de estos nombres, otros artistas y celebridades como Justin Bieber, Dua Lipa y Selena Gomez completan la extensa lista de influenciadores culturales que marcaron la conversación en línea en 2025.

