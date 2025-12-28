El reporte de Google Year in Search de 2025 dejó claro que millones de personas alrededor del mundo utilizaron el buscador para seguir la pista de figuras públicas que dominaron las noticias, las redes sociales y la cultura pop durante todo el año. En el centro de estas tendencias estuvieron desde líderes políticos hasta celebs del entretenimiento y el deporte. Aquí te contamos quiénes encabezaron la lista.
De Bad Bunny, Cristiano Ronaldo a Taylor Swift: Ellos fueron los famosos más buscados en Google 2025
Encabezando la lista se encuentra Donald Trump, quien fue la persona más buscada en Google en 2025 con un volumen de búsqueda extraordinario mes tras mes, impulsado por su regreso a la escena política como presidente de Estados Unidos y las controversias asociadas con su actividad pública.
En el terreno del entretenimiento, no podía faltar Taylor Swift, quien se mantuvo como una de las figuras más googledas del año. Su continua presencia en las listas musicales globales, su exitosa gira The Eras Tour y diversos proyectos personales mantuvieron a la cantante en el centro de la atención mediática, convirtiéndola en una de las celebridades con mayor interés constante en internet.
Otros de los nombres más recurrentes también figuran Drake y Ariana Grande, reflejando la enorme influencia global de la música contemporánea, así como Billie Eilish y Lady Gaga, cuyos proyectos artísticos y apariciones públicas generaron búsquedas masivas.
Otros de los famosos más buscados de Google en 2025
En el mundo del deporte, Cristiano Ronaldo ha mantenido su atractivo como uno de los atletas más buscados, impulsado por sus actuaciones tanto en clubes como en competencias internacionales.
Asimismo, figuras como Bad Bunny y Shakira destacaron entre los músicos que captaron enormes cantidades de búsquedas, evidenciando el impacto de la música latina en la cultura global.
El listado de las personalidades que dominaron las búsquedas también incluye a innovadores tecnológicos como Elon Musk, cuyo constante protagonismo en noticias sobre tecnología, inteligencia artificial y exploración espacial sigue atrayendo atención mundial.
Además de estos nombres, otros artistas y celebridades como Justin Bieber, Dua Lipa y Selena Gomez completan la extensa lista de influenciadores culturales que marcaron la conversación en línea en 2025.