En la segunda noche de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en CDMX, Bad Bunny encendió el Estadio GNP Seguros con su música y energía, y sorprendió al público al reunir en su exclusivo espacio “La Casita” a Diego Boneta, Ana de la Reguera y Renata Notni.
Así fue el segundo concierto de Bad Bunny que reunió a Diego Boneta, Ana de la Reguera y Renata Notni en "La Casita"
El segundo show de Bad Bunny en la CDMX no solo deslumbró por su música y la euforia de los más de 60 mil asistentes en el Estadio Seguros GNP, sino también por la presencia de los actores mexicanos Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera.
Los famosos, reconocidos por sus papeles en cine, televisión y producciones internacionales recientes, fueron captados bailando y cantando los éxitos de Bad Bunny desde el corazón de "La Casita", un segundo escenario que Benito ha popularizado como un espacio para convivir cerca del público y compartir la música en un formato más cercano.
Cabe destacar que, minutos antes de que estuviera al lado del reguetonero, Ana de la Reguera compartió en sus stories de Instagram una foto con un brazalete de tela con la inscripción en letras rojas “La Casita”, que aparentemente otorgaba acceso al exclusivo escenario del concierto.
Por su parte, Renata Notni publicó un breve video mostrando su llegada al backstage del Estadio GNP Seguros a bordo de un carrito de golf, el transporte designado para los invitados especiales.
Bad Bunny invita a Feid en su segundo concierto en la CDMX
Además de las figuras locales, Bad Bunny sorprendió a los asistentes con la aparición del cantante colombiano Feid, quien subió al escenario principal para interpretar junto a Bad Bunny el tema “Perro Negro”, una colaboración que el mismo puertorriqueño describió como exclusiva para ese show y que no se repetirá en otras fechas de la gira mexicana.
Feid es el invitado de esta noche en el concierto de Bad Bunny en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/o9bOWm2rtE— Indie 505 (@Indie5051) December 12, 2025
Bad Bunny sube a un fan al escenario en su segundo concierto en CDMX
En una de las noches más memorables de su serie de conciertos en Ciudad de México, Bad Bunny vivió un momento de intensa conexión con su público al invitar a un fan a subir al escenario durante su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros.
La euforia se desató cuando, en pleno segmento del show en el escenario alterno llamado “La Casita”, el cantante detuvo brevemente su propio espectáculo para darle protagonismo a un seguidor mexicano que se acercó muy emocionado.
¡Bad Bunny INVITA a un FAN a subir al ESCENARIO en su PRIMER CONCIERTO de la CDMX! #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/owqtYcHOOb— Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) December 11, 2025
Tras invitarlo a subir, el fan tomó el micrófono y lanzó al público la tradicional frase “¡Acho, Puerto Rico es otra cosa!”, que se ha convertido en un grito de identidad durante la gira del artista.