Así fue el segundo concierto de Bad Bunny que reunió a Diego Boneta, Ana de la Reguera y Renata Notni en "La Casita"

El segundo show de Bad Bunny en la CDMX no solo deslumbró por su música y la euforia de los más de 60 mil asistentes en el Estadio Seguros GNP, sino también por la presencia de los actores mexicanos Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera.

Los famosos, reconocidos por sus papeles en cine, televisión y producciones internacionales recientes, fueron captados bailando y cantando los éxitos de Bad Bunny desde el corazón de "La Casita", un segundo escenario que Benito ha popularizado como un espacio para convivir cerca del público y compartir la música en un formato más cercano.

Cabe destacar que, minutos antes de que estuviera al lado del reguetonero, Ana de la Reguera compartió en sus stories de Instagram una foto con un brazalete de tela con la inscripción en letras rojas “La Casita”, que aparentemente otorgaba acceso al exclusivo escenario del concierto.

Ana de la Reguera estuvo en el concierto de Bad Bunny. (Instagram)

Por su parte, Renata Notni publicó un breve video mostrando su llegada al backstage del Estadio GNP Seguros a bordo de un carrito de golf, el transporte designado para los invitados especiales.

Renata Notni fue una de las invitadas especiales al segundo concierto de Bad Bunny en la CDMX. (Instagram)

Bad Bunny invita a Feid en su segundo concierto en la CDMX

Además de las figuras locales, Bad Bunny sorprendió a los asistentes con la aparición del cantante colombiano Feid, quien subió al escenario principal para interpretar junto a Bad Bunny el tema “Perro Negro”, una colaboración que el mismo puertorriqueño describió como exclusiva para ese show y que no se repetirá en otras fechas de la gira mexicana.