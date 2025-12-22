La relación entre Bad Bunny y J Balvin, dos de los artistas más influyentes de la música urbana latina, vivió en los últimos años un distanciamiento que terminó por hacerse visible entre sus seguidores, pero que finalmente quedó atrás con un emotivo reencuentro en México.
Bad Bunny y J Balvin: así fue su distanciamiento y la inesperada reconciliación en la Ciudad de México
¿Por qué estuvieron peleados J Balvin y Bad Bunny?
Tras el éxito de su álbum conjunto Oasis en 2019, que incluyó temas como La Canción, Qué Pretendes y Si Tu Novio Te Deja Sola, la relación profesional y mediática entre Bad Bunny y J Balvin empezó a enfriarse.
No se trató de una pelea pública con declaraciones explosivas, sino de una distancia progresiva marcada por diferencias creativas y la ausencia de nuevas colaboraciones.
Ambos artistas siguieron caminos distintos: mientras Bad Bunny exploró propuestas más experimentales y personales, J Balvin mantuvo una línea más orientada hacia el pop urbano y el mercado global.
El distanciamiento se volvió más evidente cuando Bad Bunny incluyó en su tema Thunder y Lightning, del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, una frase que muchos interpretaron como una crítica indirecta al colombiano:
"Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos / Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin".
Aunque J Balvin negó enemistad directa, dijo que simplemente se habían alejado y que ya no había comunicación habitual entre ellos.
El reencuentro más esperado del urbano: Bad Bunny y J Balvin dejan atrás las diferencias
No obstante, en el último concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, el público fue testigo de un momento inesperado: J Balvin subió al escenario junto a Bad Bunny y ambos compartieron un abrazo que simbolizó el fin de cualquier tensión pasada.
Ante miles de asistentes, los artistas interpretaron juntos La Canción. La aparición de Balvin fue recibida con entusiasmo por el público.
Desde el escenario, J Balvin se dirigió a Bad Bunny con palabras de admiración y respeto, destacando lo que este representa para la música latina y reconociendo que ambos habían madurado:
“El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado”.
Bad Bunny, por su parte, confirmó que la reconciliación no fue repentina, sino producto de una conversación que ambos sostuvieron semanas atrás, aunque esperaron el momento adecuado para hacerla pública ante sus seguidores.
Este reencuentro en la Ciudad de México significó para muchos fanáticos no solo el fin de los rumores sobre una supuesta enemistad, sino también un momento de unión entre dos figuras clave del género que supieron marcar una época con sus colaboraciones y éxitos compartidos.
La reconciliación no solo emocionó a seguidores en redes sociales, sino que también representó una señal clara de que, más allá de diferencias creativas o estratégicas, el respeto y la admiración entre Bad Bunny y J Balvin sigue intacto, listos para posiblemente cerrar este capítulo y abrir nuevos caminos juntos.