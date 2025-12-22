Bad Bunny y J Balvin: así fue su distanciamiento y la inesperada reconciliación en la Ciudad de México

¿Por qué estuvieron peleados J Balvin y Bad Bunny?

Tras el éxito de su álbum conjunto Oasis en 2019, que incluyó temas como La Canción, Qué Pretendes y Si Tu Novio Te Deja Sola, la relación profesional y mediática entre Bad Bunny y J Balvin empezó a enfriarse.

No se trató de una pelea pública con declaraciones explosivas, sino de una distancia progresiva marcada por diferencias creativas y la ausencia de nuevas colaboraciones.

Ambos artistas siguieron caminos distintos: mientras Bad Bunny exploró propuestas más experimentales y personales, J Balvin mantuvo una línea más orientada hacia el pop urbano y el mercado global.

El distanciamiento se volvió más evidente cuando Bad Bunny incluyó en su tema Thunder y Lightning, del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, una frase que muchos interpretaron como una crítica indirecta al colombiano:

"Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos / Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin".

Aunque J Balvin negó enemistad directa, dijo que simplemente se habían alejado y que ya no había comunicación habitual entre ellos.