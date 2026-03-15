Odiseo Bichir, papá de José Ángel Bichir, rompe el silencio tras el accidente de su hijo

La familia del actorJosé Ángel Bichiratraviesa momentos de preocupación luego de que el intérprete sufriera un accidente la tarde del 13 de marzo, cuando cayó desde el tercer piso de un edificio en la Ciudad de México.
A las afueras del hospital, su papá, el actor Odiseo Bichir, ofreció breves declaraciones a los medios de comunicación. En su declaración, explicó que la familia se mantiene enfocada en la recuperación de su hijo y agradeció las muestras de apoyo que han recibido.
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Odiseo Bichir habla tras accidente de su hijo José Ángel
Momentos de preocupación se viven en la familia del actor José Ángel Bichir, luego de que el intérprete sufriera un accidente al caer desde el tercer piso de un edificio en la Ciudad de México. Tras el incidente, el artista fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica, mientras su papá, Odiseo Bichir, ofreció sus primeras declaraciones y aseguró que la familia está concentrada en su recuperación.
El actor habló brevemente con los medios y confirmó que su hijo se encuentra estable, aunque reconoció que la familia vive momentos difíciles: “Es un momento muy duro, está fuera de peligro. Muchas gracias a todos los que se preocupan por él. Los médicos están recomendando lo que necesita”, expresó.
Visiblemente afectado, explicó que por el momento prefiere no dar más declaraciones debido a la situación que atraviesa la familia: “Me siento muy mal, por eso no quiero estar ahora aquí hablando, porque no me siento en condiciones de hablar”, agregó.
Las declaraciones de la mamá de José Ángel Bichir
Afuera del hospital, la mamá de José Ángel Bichir, Patricia Pascual, también ofreció algunas declaraciones sobre la evolución médica del actor. Explicó que actualmente permanece bajo sedación para controlar el dolor provocado por las lesiones. “Lo tienen sedado por los dolores”, comentó ante medios como Venga la Alegría.
Pascual detalló que, aunque las heridas son delicadas, se encuentran bajo control. Según explicó, el actor presenta varias fracturas. “Tiene fracturas. Trae una fractura en el talón, por lo que le colocaron una bota; otra en la clavícula y también en la nariz, además de que perdió dos dientes… Es todo lo que tiene”, señaló.
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Finalmente, la mamá del actor mencionó que su hijo habría atravesado recientemente un periodo complicado en el ámbito personal, relacionado con su situación laboral. De acuerdo con sus palabras, el intérprete llevaba “tiempo sin trabajar”, lo que pudo influir en su estado emocional. Ante esta situación, subrayó la importancia de hablar sobre el tema y enviar un mensaje claro: “La salud mental es como cualquier otra enfermedad y debemos ser sensibles”.
El comunicado de la familia Bichir
Horas antes de estas declaraciones, la familia Bichir difundió un comunicado en el que explicó el contexto del accidente y la situación emocional que atraviesa el actor José Ángel Bichir, de 38 años. “Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir, y para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos”, expresaron.
En el mensaje, los familiares contextualizaron el episodio ocurrido la tarde del 13 de marzo y hablaron sobre la fragilidad emocional que atraviesan muchas personas actualmente. “Vivimos días de incertidumbre, de prisas, de ruido constante. Días donde nuestra fragilidad emocional se ha vuelto un tema urgente y, sin embargo, seguimos sin saber cómo abrazarla. En este contexto tan delicado, queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda”, señalaron.
La familia también explicó que el accidente ocurrió en medio de esa crisis de salud. “Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, detallaron.
Finalmente, en el comunicado dejaron en claro que el actor no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni intentó hacerse daño. “No estaba ebrio” y “no quiso hacerse daño”, afirmaron, al subrayar que “enfermó y en su enfermedad, cayó”.
Respecto a su estado de salud, la familia informó que el actor se encuentra estable. “Está vivo y fuera de peligro. Está recibiendo atención médica especializada. Está rodeado de su familia, que no lo ha soltado ni un segundo. Y en medio de este dolor, agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han escrito con genuina preocupación”, señalaron.