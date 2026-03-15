Odiseo Bichir, papá de José Ángel Bichir, rompe el silencio tras el accidente de su hijo

Odiseo Bichir habla tras accidente de su hijo José Ángel

Momentos de preocupación se viven en la familia del actor José Ángel Bichir, luego de que el intérprete sufriera un accidente al caer desde el tercer piso de un edificio en la Ciudad de México. Tras el incidente, el artista fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica, mientras su papá, Odiseo Bichir, ofreció sus primeras declaraciones y aseguró que la familia está concentrada en su recuperación.

Odiseo Bichir aclara que tuvo una isquemia transitoria, que lo llevó a estar internado durante tres días. (Victor Chavez/Getty Images)

El actor habló brevemente con los medios y confirmó que su hijo se encuentra estable, aunque reconoció que la familia vive momentos difíciles: “Es un momento muy duro, está fuera de peligro. Muchas gracias a todos los que se preocupan por él. Los médicos están recomendando lo que necesita”, expresó.





Visiblemente afectado, explicó que por el momento prefiere no dar más declaraciones debido a la situación que atraviesa la familia: “Me siento muy mal, por eso no quiero estar ahora aquí hablando, porque no me siento en condiciones de hablar”, agregó.

Las declaraciones de la mamá de José Ángel Bichir

Afuera del hospital, la mamá de José Ángel Bichir, Patricia Pascual, también ofreció algunas declaraciones sobre la evolución médica del actor. Explicó que actualmente permanece bajo sedación para controlar el dolor provocado por las lesiones. “Lo tienen sedado por los dolores”, comentó ante medios como Venga la Alegría.

José Ángel Bichir decidió romper el silencio. (Alfonso Manzano)

Pascual detalló que, aunque las heridas son delicadas, se encuentran bajo control. Según explicó, el actor presenta varias fracturas. “Tiene fracturas. Trae una fractura en el talón, por lo que le colocaron una bota; otra en la clavícula y también en la nariz, además de que perdió dos dientes… Es todo lo que tiene”, señaló.