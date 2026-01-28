Guía completa de los Grammy 2026: lista completa de nominados, cuándo son y dónde verlos

¿Cuándo, dónde y a qué hora son los Grammys 2026?

La entrega número 68 de los Grammys tendrá lugar el domingo 1 de febrero de 2026 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La ceremonia principal comienza después de la alfombra roja y la jornada de eventos y presentaciones a lo largo del día, incluida la Premier Ceremony, donde se entregan varios premios técnicos antes del evento principal.

La premiación comenzará a las 7:00 p.m. hora de México y tendrá una duración aproximada de 3 horas.

Grammy (Getty Images)

¿Dónde ver los Grammys 2026 en vivo?

Los Gramy podrán disfrutarse en México a través de varias opciones de transmisión. La ceremonia principal será cubierta en vivo por TNT para la televisión, y en la plataforma de streaming HBO Max estará disponible la cobertura tanto en vivo como on-demand para revivir la ceremonia las veces que quieras.

Además, las plataformas oficiales de los Grammys (live.grammy.com, su canal de YouTube y cuentas de redes sociales) ofrecerán cobertura previa al evento con entrevistas, detrás de cámaras y la alfombra roja horas antes de la ceremonia.

Taylor Swift en los 66th GRAMMY Awards (Getty Images )

Estamos a días de descubrir quiénes se llevarán los codiciados gramófonos dorados a casa.