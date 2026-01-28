Los Grammy 2026 se acercan y traen consigo el glamour y talento musical que los convirtieron en la ceremonia más importante para la música. Las expectativas de este año son muy altas, con una fuerte competencia en las categorías principales y nuevas categorías agregadas.
Guía completa de los Grammy 2026: lista completa de nominados, cuándo son y dónde verlos
¿Cuándo, dónde y a qué hora son los Grammys 2026?
La entrega número 68 de los Grammys tendrá lugar el domingo 1 de febrero de 2026 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La ceremonia principal comienza después de la alfombra roja y la jornada de eventos y presentaciones a lo largo del día, incluida la Premier Ceremony, donde se entregan varios premios técnicos antes del evento principal.
La premiación comenzará a las 7:00 p.m. hora de México y tendrá una duración aproximada de 3 horas.
¿Dónde ver los Grammys 2026 en vivo?
Los Gramy podrán disfrutarse en México a través de varias opciones de transmisión. La ceremonia principal será cubierta en vivo por TNT para la televisión, y en la plataforma de streaming HBO Max estará disponible la cobertura tanto en vivo como on-demand para revivir la ceremonia las veces que quieras.
Además, las plataformas oficiales de los Grammys (live.grammy.com, su canal de YouTube y cuentas de redes sociales) ofrecerán cobertura previa al evento con entrevistas, detrás de cámaras y la alfombra roja horas antes de la ceremonia.
Estamos a días de descubrir quiénes se llevarán los codiciados gramófonos dorados a casa.
Las principales categorías de los Grammys 2026 y sus nominados
Grabación del año (Record Of The Year)
- DtMF - Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Anxiety - Doechii
- WILDFLOWER - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- luther - Kendrick Lamar ft. SZA
- The Subway - Chappell Roan
- APT. - ROSÉ ft. Bruno Mars
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- SWAG - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- MUTT - Leon Thomas
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
Canción del Año
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- APT. - Rosé & Bruno Mars
- DtMF - Bad Bunny
- Golden (de KPop Demon Hunters) - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- luther - Kendrick Lamar ft. SZA
- Manchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER - Billie Eilish
Mejor Artista Nuevo (Best New Artist)
- Addison Rae
- Alex Warren
- KATSEYE
- Leon Thomas
- Lola Young
- Olivia Dean
- sombr
- The Marías
Mejor Presentación Pop en Solitario (Best Pop Solo Performance)
- The Subway - Chappell Roan
- Daisies - Justin Bieber
- Disease - Lady Gaga
- Messy - Lola Young
- Manchild - Sabrina Carpenter
Mejor Presentación Pop Grupal (Best Duo/Group Performance)
- Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande
- Golden - HUNTR/X
- Gabriela - KATSEYE
- APT. - ROSÉ ft. Bruno Mars
- 30 for 30 - SZA ft. Kendrick Lamar
Mejor Álbum Vocal Pop (Best Pop Vocal Album)
- Swag - Justin Bieber
- Mayhem - Lady Gaga
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims
¿Cuáles son las nuevas categorías de los Grammys 2026?
Este año, los Grammys aumentaron dos nuevas categorías (un total de 96).
Mejor Álbum Tradicional Country y Mejor Diseño de Portada de Álbum son las dos nuevas contiendas en las que los artistas podrán enfrentarse.
¿Quiénes se van a presentar en los Grammys 2026?
Lo más esperado de los Grammys son, sin duda, las presentaciones musicales. Este año, los performances prometen reunir a lo mejor de la música del último año y ya hay cantantes confirmados para subir al escenario de la Crypto.com Arena en Los Ángeles.
Entre los nombres más sonados se encuentran Sabrina Carpenter, Clipse, Pharrell William, Addison Rae, KATSEYE, The Marías, Olivia Dean, Alex Warren, Leon Thomas, Lola Young y Sombr.
La noche más esperada de la música está a la vuelta de la esquina y las predicciones sobre los ganadores cada vez se vuelven más serias.