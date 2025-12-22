Horas después de compartir escenario en el cierre de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny, el 21 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, J Balvin publicó un mensaje en redes sociales que confirmó la reconciliación entre ambos artistas tras años de distanciamiento.
J Balvin dedica emotivo mensaje a Bad Bunny tras su reconciliación en concierto en la CDMX
El texto completo del mensaje del colombiano, acompañado de un corazón con vendaje como símbolo de sanación y fotos de su reencuentro, fue el siguiente:
“El tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma. No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo. Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero Benito Antonio. Jose”.
Este post se viralizó rápidamente y consolidó el gesto de madurez entre los dos íconos del género urbano, quienes durante su reconciliación interpretaron juntos temas como “La Canción”, “Qué Pretendes”, “Si Tu Novio Te Deja Sola” e “I Like It” ante más de 66 mil espectadores, además de compartir un abrazo prolongado y palabras de respeto y disculpas mutuas en el escenario.
El reencuentro entre J Balvin y Bad Bunny
J Balvin y Bad Bunny, autores del álbum colaborativo Oasis en 2019 que marcó un hito en el reguetón global, habían mantenido un distanciamiento desde aproximadamente 2022.
El origen se vinculó inicialmente a la controversia cuando J Balvin llamó a boicotear los Latin Grammys por la falta de reconocimiento al género urbano, lo que generó tensiones con artistas como Residente, cercano a Bad Bunny. Posteriormente, en 2023, Bad Bunny incluyó en su canción “Thunder y Lightning” la línea “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos / Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, interpretada por muchos como una indirecta al colombiano por su estilo más comercial y colaborativo.
J Balvin respondió entonces en Instagram Live destacando que Bad Bunny era un gran artista y persona, aunque expresó sorpresa. No hubo confrontación directa, pero cesaron las colaboraciones y el contacto público.
Bad Bunny reveló en el concierto que ya se había disculpado hace tiempo y que ambos tuvieron una conversación privada semanas antes, esperando el momento ideal para hacerlo público en la CDMX.
Durante el encuentro J Balvin lució una chamarra con la palabra “México” y la imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras se proyectaban banderas de México y Puerto Rico.
El reencuentro de los músicos generó tendencias globales en redes, con miles de videos y mensajes celebrando la unión, mientras la frase “que la paz también se haga tendencia” se replicó ampliamente.