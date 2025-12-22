J Balvin dedica emotivo mensaje a Bad Bunny tras su reconciliación en concierto en la CDMX

El reencuentro entre J Balvin y Bad Bunny

J Balvin y Bad Bunny, autores del álbum colaborativo Oasis en 2019 que marcó un hito en el reguetón global, habían mantenido un distanciamiento desde aproximadamente 2022.

El origen se vinculó inicialmente a la controversia cuando J Balvin llamó a boicotear los Latin Grammys por la falta de reconocimiento al género urbano, lo que generó tensiones con artistas como Residente, cercano a Bad Bunny. Posteriormente, en 2023, Bad Bunny incluyó en su canción “Thunder y Lightning” la línea “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos / Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, interpretada por muchos como una indirecta al colombiano por su estilo más comercial y colaborativo.

J Balvin y Bad Bunny (Getty Images)

J Balvin respondió entonces en Instagram Live destacando que Bad Bunny era un gran artista y persona, aunque expresó sorpresa. No hubo confrontación directa, pero cesaron las colaboraciones y el contacto público.

Bad Bunny reveló en el concierto que ya se había disculpado hace tiempo y que ambos tuvieron una conversación privada semanas antes, esperando el momento ideal para hacerlo público en la CDMX.

Durante el encuentro J Balvin lució una chamarra con la palabra “México” y la imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras se proyectaban banderas de México y Puerto Rico.

El reencuentro de los músicos generó tendencias globales en redes, con miles de videos y mensajes celebrando la unión, mientras la frase “que la paz también se haga tendencia” se replicó ampliamente.

