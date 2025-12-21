Bad Bunny lo volvió a hacer: Eiza González sorprende en "La Casita" durante el penúltimo concierto del cantante en CDMX

Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta sorprenden en "La Casita" durante el penúltimo show de Bad Bunny en CDMX

En su séptimo concierto en el Estadio GNP Seguros, Bad Bunny sorprendió al público al invitar a Eiza González, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez a "La Casita", un espacio exclusivo dentro del recinto donde el cantante recibe a invitados especiales durante sus shows.

Durante el show, la actriz, que radica en Los Ángeles, se robó todas las miradas al bailar y disfrutar junto a reguetonero al ritmo de éxitos como “VeLDÁ”, captando la atención y los aplausos del público presente.

Ahora le tocó a Eiza González estar en la casita de Bad Bunny en el Estadio GNP. pic.twitter.com/W23bcOZ09f — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) December 21, 2025

Además de los invitados ya mencionados, otros artistas como Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, también fueron captados cantando los éxitos del reguetonero en el evento desde este espacio exclusivo.

Luis Gerardo Méndez, Eiza González y Diego Boneta. (Instagram)

A lo largo de su gira en la CDMX, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, ha sorprendido a sus fans mexicanos con la presencia de diversos famosos en sus conciertos, tales como Salma Hayek, Lorento Peralta, Yalitza Aparicio, Ana de la Reguera, Juanpa Zurita, Macarena Achaga, Cassandra Sánchez Navarro, Carolina Miranda, Jair Sánchez, Bárbara de Regil, Galilea Montijo, Yeri MUA y Luisito Comunica, entre otros.