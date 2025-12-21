Bad Bunny lo volvió a hacer: Eiza González sorprende en "La Casita" durante el penúltimo concierto del cantante en CDMX

En el penúltimo concierto de Bad Bunny dentro del DeBÍ TiRAR MaS FOToS World Tour, Eiza González se robó todas las miradas al ser invitada a "La Casita", el escenario alterno, junto a los actores Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta. La presencia del trío generó gran revuelo en redes sociales y medios, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del espectáculo del cantante en la Ciudad de México.
Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta sorprenden en "La Casita" durante el penúltimo show de Bad Bunny en CDMX
En su séptimo concierto en el Estadio GNP Seguros, Bad Bunny sorprendió al público al invitar a Eiza González, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez a "La Casita", un espacio exclusivo dentro del recinto donde el cantante recibe a invitados especiales durante sus shows.
Durante el show, la actriz, que radica en Los Ángeles, se robó todas las miradas al bailar y disfrutar junto a reguetonero al ritmo de éxitos como “VeLDÁ”, captando la atención y los aplausos del público presente.
Ahora le tocó a Eiza González estar en la casita de Bad Bunny en el Estadio GNP.
Además de los invitados ya mencionados, otros artistas como Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, también fueron captados cantando los éxitos del reguetonero en el evento desde este espacio exclusivo.
A lo largo de su gira en la CDMX, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, ha sorprendido a sus fans mexicanos con la presencia de diversos famosos en sus conciertos, tales como Salma Hayek, Lorento Peralta, Yalitza Aparicio, Ana de la Reguera, Juanpa Zurita, Macarena Achaga, Cassandra Sánchez Navarro, Carolina Miranda, Jair Sánchez, Bárbara de Regil, Galilea Montijo, Yeri MUA y Luisito Comunica, entre otros.
Julieta Venegas cumple su sueño con Bad Bunny y roba el show en el Estadio GNP. Salma Hayek también se suma a la noche histórica.
Aquí la información 👇👇https://t.co/jg21voRji0 pic.twitter.com/wMUtUvTGbS
Bad Bunny dará su concierto final el 21 de diciembre en CDMX
El Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny ha convertido a la Ciudad de México en uno de los puntos más importantes de su gira mundial, con un total de 8 presentaciones agotadas en el Estadio GNP Seguros.
Tras recibir a cientos de miles de fanáticos en varias fechas durante diciembre, el artista puertorriqueño cerrará su serie de shows en la capital mexicana este domingo 21 de diciembre en lo que será el último concierto de su residencia en la CDMX antes de continuar con su gira global.
A lo largo de diciembre, Bad Bunny ha ofrecido una serie de shows que comenzaron el 10 de diciembre y se extendieron con fechas adicionales por la gran demanda de boletos.
El concierto del 21 de diciembre será el cierre de esta etapa de su tour en México y está programado para ser una noche especial que despida oficialmente a Benito de sus fans mexicanos antes de que el tour continúe en otras ciudades del mundo.