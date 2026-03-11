Oscar 2026, todo lo que debes saber: A qué hora y dónde ver la ceremonia, nominados y más

La temporada de premios llega a su momento más esperado: la edición 98 de los premios Oscar, que se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala premiará a las mejores películas estrenadas durante 2025 y, como cada año, reunirá a las mayores estrellas del cine mundial.
En México, la transmisión estará disponible a través del canal TNT, la plataforma de streaming Max yen televisión abierta en Azteca 7, que transmitirá el evento con comentarios en español.
La cobertura comenzará con la alfombra roja de los Oscar 2026a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la ceremonia de los premios Oscar iniciará a las 17:00 horas.
Nominados en las principales categorías de los Oscar 2026
Entre las categorías más importantes de los premios Oscar, conocidas como las cinco categorías principales, destaca Mejor película, donde compiten producciones muy diferentes entre sí. Entre los nominados a Mejor película en los Oscar 2026 se encuentran Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams.
En Mejor Actriz en los Oscar 2026, la competencia también es fuerte conEmma Stonepor Bugonia, Jessie Buckley por Hamnet, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Sentimental Value y Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You.
En la categoría Mejor director en los Oscar 2026, los nominados incluyen a Chloé Zhao por Hamnet, Joachim Trier por Sentimental Value, Josh Safdie por Marty Supreme, Paul Thomas Anderson por One Battle After Another y Ryan Coogler por Sinners.
Finalmente, en Mejor película internacional, las películas nominadas son It Was Just an Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirât (España), The Secret Agent (Brasil) y The Voice of Hind Rajab (Túnez).
Predicciones para la noche en los Premios Oscar 2026
Aunque los premios Oscar 2026 siempre pueden traer sorpresas, la temporada de premios ya ha dejado ver algunos favoritos en las categorías principales. En Mejor película, la producción que más aparece en las predicciones es Sinners, ya que ha sido una de las más comentadas del año y ha acumulado varias nominaciones importantes. Sin embargo, Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, también ha recibido excelentes críticas y podría competir fuertemente por la estatuilla.
En la categoría de Mejor Actor, Timothée Chalamet parecía como uno de los principales favoritos por su papel en Marty Supreme, sin embargo, ahora todo apunta a que podría llevárselo Michael B. Jordan. La gran sorpresa podría ser Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, actuación que ha sido elogiada por la crítica.
Para Mejor Actriz, dos nombres lideran las predicciones: Emma Stone, por su actuación en Bugonia, y Jessie Buckley, por su emocional y fuerte actuación en Hamnet, ambas con interpretaciones muy destacadas durante el año. En Mejor Director, la competencia parece centrarse entre Ryan Coogler, por Sinners, y Paul Thomas Anderson también aparece en varias predicciones por su trabajo en One Battle After Another.
Además de las categorías principales, otras como Mejor Película Animada en los Oscar 2026 también generan gran expectativa entre el público. Entre las producciones animadas más mencionadas se encuentran Zootopia 2, una de las secuelas más esperadas de Disney, así como Elio de Pixar, que ha llamado la atención por su historia de ciencia ficción y aventura.