Oscar 2026, todo lo que debes saber: A qué hora y dónde ver la ceremonia, nominados y más

Predicciones para la noche en los Premios Oscar 2026

Aunque los premios Oscar 2026 siempre pueden traer sorpresas, la temporada de premios ya ha dejado ver algunos favoritos en las categorías principales. En Mejor película, la producción que más aparece en las predicciones es Sinners, ya que ha sido una de las más comentadas del año y ha acumulado varias nominaciones importantes. Sin embargo, Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, también ha recibido excelentes críticas y podría competir fuertemente por la estatuilla.

LONDON, ENGLAND - APRIL 14: (LR) Jack O'Connell, Omar Benson Miller, Wunmi Mosaku, Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jayne Lawson, Miles Caton, Li Jun Li and Delroy Lindo attend attends the "Sinners" European Premiere at the Cineworld Leicester Square on April 14, 2025 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

En la categoría de Mejor Actor, Timothée Chalamet parecía como uno de los principales favoritos por su papel en Marty Supreme, sin embargo, ahora todo apunta a que podría llevárselo Michael B. Jordan. La gran sorpresa podría ser Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, actuación que ha sido elogiada por la crítica.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Timothée Chalamet attends the 98th Oscar Nominees Luncheon at The Beverly Hilton on February 10, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) (Kevin Winter/Getty Images)

Para Mejor Actriz, dos nombres lideran las predicciones: Emma Stone, por su actuación en Bugonia, y Jessie Buckley, por su emocional y fuerte actuación en Hamnet, ambas con interpretaciones muy destacadas durante el año. En Mejor Director, la competencia parece centrarse entre Ryan Coogler, por Sinners, y Paul Thomas Anderson también aparece en varias predicciones por su trabajo en One Battle After Another.

Además de las categorías principales, otras como Mejor Película Animada en los Oscar 2026 también generan gran expectativa entre el público. Entre las producciones animadas más mencionadas se encuentran Zootopia 2, una de las secuelas más esperadas de Disney, así como Elio de Pixar, que ha llamado la atención por su historia de ciencia ficción y aventura.