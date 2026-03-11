Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Oscar 2026, todo lo que debes saber: A qué hora y dónde ver la ceremonia, nominados y más

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán este domingo 15 de marzo. Descubre dónde verlos en México, el horario de la alfombra roja y todos los detalles que necesitas saber antes de la ceremonia.
mié 11 marzo 2026 09:06 AM
98th Oscar Nominees Luncheon
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Michael B. Jordan attends the 98th Oscar Nominees Luncheon at The Beverly Hilton on February 10, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) (Kevin Winter/Getty Images)

La temporada de premios llega a su momento más esperado: la edición 98 de los premios Oscar, que se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala premiará a las mejores películas estrenadas durante 2025 y, como cada año, reunirá a las mayores estrellas del cine mundial.

En México, la transmisión estará disponible a través del canal TNT, la plataforma de streaming Max y en televisión abierta en Azteca 7, que transmitirá el evento con comentarios en español.

La cobertura comenzará con la alfombra roja de los Oscar 2026 a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la ceremonia de los premios Oscar iniciará a las 17:00 horas.

Publicidad

Nominados en las principales categorías de los Oscar 2026

Entre las categorías más importantes de los premios Oscar, conocidas como las cinco categorías principales, destaca Mejor película, donde compiten producciones muy diferentes entre sí. Entre los nominados a Mejor película en los Oscar 2026 se encuentran Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams.

2025 Toronto International Film Festival - "Hamnet" Premiere
TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 07: (L-R) Emily Watson, Paul Mescal, Jessie Buckley and Chloé Zhao attend the premiere of "Hamnet" during the 2025 Toronto International Film Festival at Roy Thomson Hall on September 07, 2025 in Toronto, Ontario. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images) (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

La categoría de Mejor actor en los Oscar 2026 reúne a varios de los intérpretes más reconocidos de Hollywood. Entre los nominados están Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners y Wagner Moura por The Secret Agent.

98th Oscar Nominees Luncheon
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Leonardo DiCaprio attends the 98th Oscar Nominees Luncheon at The Beverly Hilton on February 10, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) (Kevin Winter/Getty Images)

En Mejor Actriz en los Oscar 2026, la competencia también es fuerte con Emma Stone por Bugonia, Jessie Buckley por Hamnet, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Sentimental Value y Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You.

98th Oscar Nominees Luncheon
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Jessie Buckley attends the 98th Oscar Nominees Luncheon at The Beverly Hilton on February 10, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) (Kevin Winter/Getty Images)

En la categoría Mejor director en los Oscar 2026, los nominados incluyen a Chloé Zhao por Hamnet, Joachim Trier por Sentimental Value, Josh Safdie por Marty Supreme, Paul Thomas Anderson por One Battle After Another y Ryan Coogler por Sinners.

31st Annual Critics Choice Awards - Show
SANTA MONICA, CALIFORNIA - JANUARY 04: Paul Thomas Anderson, winner of the Best Director Award for "One Battle After Another", speaks onstage during the 31st Annual Critics Choice Awards at Barker Hangar on January 04, 2026 in Santa Monica, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association) (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Finalmente, en Mejor película internacional, las películas nominadas son It Was Just an Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirât (España), The Secret Agent (Brasil) y The Voice of Hind Rajab (Túnez).

Palme D'Or Winners Photocall - The 78th Annual Cannes Film Festival
CANNES, FRANCE - MAY 24: (L-R) Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Joachim Trier, Renate Reinsve and Stellan Skarsgård pose with the Grand Prix Award for "Sentimental Value" during the Palme D'Or winners photocall at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 24, 2025 in Cannes, France. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images) (Tristan Fewings/Getty Images)

Publicidad

Predicciones para la noche en los Premios Oscar 2026

Aunque los premios Oscar 2026 siempre pueden traer sorpresas, la temporada de premios ya ha dejado ver algunos favoritos en las categorías principales. En Mejor película, la producción que más aparece en las predicciones es Sinners, ya que ha sido una de las más comentadas del año y ha acumulado varias nominaciones importantes. Sin embargo, Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, también ha recibido excelentes críticas y podría competir fuertemente por la estatuilla.

"Sinners" European Premiere – VIP Arrivals
LONDON, ENGLAND - APRIL 14: (LR) Jack O'Connell, Omar Benson Miller, Wunmi Mosaku, Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jayne Lawson, Miles Caton, Li Jun Li and Delroy Lindo attend attends the "Sinners" European Premiere at the Cineworld Leicester Square on April 14, 2025 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

En la categoría de Mejor Actor, Timothée Chalamet parecía como uno de los principales favoritos por su papel en Marty Supreme, sin embargo, ahora todo apunta a que podría llevárselo Michael B. Jordan. La gran sorpresa podría ser Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, actuación que ha sido elogiada por la crítica.

98th Oscar Nominees Luncheon
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Timothée Chalamet attends the 98th Oscar Nominees Luncheon at The Beverly Hilton on February 10, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) (Kevin Winter/Getty Images)

Para Mejor Actriz, dos nombres lideran las predicciones: Emma Stone, por su actuación en Bugonia, y Jessie Buckley, por su emocional y fuerte actuación en Hamnet, ambas con interpretaciones muy destacadas durante el año. En Mejor Director, la competencia parece centrarse entre Ryan Coogler, por Sinners, y Paul Thomas Anderson también aparece en varias predicciones por su trabajo en One Battle After Another.

Además de las categorías principales, otras como Mejor Película Animada en los Oscar 2026 también generan gran expectativa entre el público. Entre las producciones animadas más mencionadas se encuentran Zootopia 2, una de las secuelas más esperadas de Disney, así como Elio de Pixar, que ha llamado la atención por su historia de ciencia ficción y aventura.

Publicidad

Tags

Premios Oscar Leonardo DiCaprio Emma Stone

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad