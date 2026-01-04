INAH aclara polémica por la foto viral de Bad Bunny tocando una pieza en el Museo de Antropología

INAH se pronuncia sobre la imagen de Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología

La fotografía de Bad Bunny tocando una pieza de piedra grabada, identificada por el museo como el Dintel 32, perteneciente a la cultura maya y fechada entre los años 600 y 900 d.C., generó indignación entre algunos usuarios en redes sociales.

La pieza forma parte de la colección de objetos prehispánicos del Museo Nacional de Antropología, y la molestia surgió porque está prohibido que los visitantes toquen las obras exhibidas.

Ante este hecho el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pronunció ante la situación con un comunicado en el que compartió que la visita del cantante al museo ocurrió el 17 de diciembre.



#INAHInforma ℹ️ El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa ante la circulación en redes sociales de imágenes relacionadas con la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA). — INAH (@INAHmx) December 27, 2025



Según el instituto el personal del museo estuvo presente durante toda la visita y al verlo tocar la pieza, le explicaron que no estaba permitido. Una vez informado de la regla, el reguetonero retiró su mano, según el comunicado del museo.

“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa ante la circulación en redes sociales de imágenes relacionadas con la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA), se lee en el comunicado publicado en las redes sociales. “Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”.

Bad Bunny (Getty Images)

“La visita se realizó el miércoles 17 de diciembre. Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del MNA. Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró.