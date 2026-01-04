INAH aclara polémica por la foto viral de Bad Bunny tocando una pieza en el Museo de Antropología

Bad Bunnyrecibió críticas en redes sociales después de compartir una fotografía en la que aparece tocando una estela arqueológica de piedra dentro del Museo Nacional de Antropología (MNA), en la Ciudad de México.
La imagen fue publicada en su cuenta de Instagram el viernes 26 de diciembre, como parte de una recopilación de momentos de su visita a la Ciudad de México, donde ofreció ocho conciertos como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos.
INAH se pronuncia sobre la imagen de Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología
La fotografía de Bad Bunny tocando una pieza de piedra grabada, identificada por el museo como el Dintel 32, perteneciente a la cultura maya y fechada entre los años 600 y 900 d.C., generó indignación entre algunos usuarios en redes sociales.
La pieza forma parte de la colección de objetos prehispánicos del Museo Nacional de Antropología, y la molestia surgió porque está prohibido que los visitantes toquen las obras exhibidas.
Ante este hecho el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pronunció ante la situación con un comunicado en el que compartió que la visita del cantante al museo ocurrió el 17 de diciembre.
#INAHInforma ℹ️ El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa ante la circulación en redes sociales de imágenes relacionadas con la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA).
Según el instituto el personal del museo estuvo presente durante toda la visita y al verlo tocar la pieza, le explicaron que no estaba permitido. Una vez informado de la regla, el reguetonero retiró su mano, según el comunicado del museo.
“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa ante la circulación en redes sociales de imágenes relacionadas con la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA), se lee en el comunicado publicado en las redes sociales. “Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”.
“La visita se realizó el miércoles 17 de diciembre. Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del MNA. Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró.
Lo que viene para Bad Bunny en 2026
Esta polémica ocurre en la antesala de lo que apunta a ser un gran 2026 para Bad Bunny. El artista encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, presentado por Apple Music, el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Además, continuará con su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, que tiene fechas programadas alrededor del mundo entre enero y julio.
En el plano musical, Bad Bunny suma seis nominaciones a los Premios Grammy 2026, incluyendo Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Portada de Álbum por Debí Tirar Más Fotos; Grabación del Año y Canción del Año por “DtMF”; así como Mejor Interpretación Musical Global por “EoO”.
La ceremonia de los Grammy 2026 se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.