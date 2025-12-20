Dueto inesperado: Bad Bunny comparte escenario con Julieta Venegas en su sexto concierto en la CDMX

Bad Bunny comparte escenario con Julieta Venegas en su sexto concierto en la CDMX

La sorpresa se dio en el sexto concierto de los ocho programados en la gira de Bad Bunny que ha convertido a la CDMX en una de las paradas más importantes de este tour global.

El reguetonero interrumpió momentáneamente su setlist para presentar a Julieta Venegas, lo que desató la euforia del público al verla ingresar al escenario en medio de gritos y aplausos.

ora sí nos dio fomo no estar ahí 😭 ¿envidia? Sí, solo a los que vieron a Bad Bunny y Julieta Venegas cantar Lento, Ojitos Lindos y Lo siento BB:/ en su sexto concierto en la CDMX 🥲



Juntos interpretaron varios temas que hicieron vibrar al público. Empezaron con “Lo siento BB:/” (colaboración que hicieron en 2021), seguido de “Lento”, una de las canciones icónicas en la carrera de Venegas que conecta con distintas generaciones.

Culminaron con “Ojitos Lindos”, otro de los himnos recientes de Bad Bunny, creando un cruce musical que fue descrito como uno de los instantes más memorables del concierto.

Más allá del impacto musical, la serie de conciertos de Bad Bunny en la CDMX ha generado una importante derrama económica, beneficiando a hoteles, restaurantes y comercios locales debido al flujo de fanáticos nacionales e internacionales que han asistido a las fechas agotadas.