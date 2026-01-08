Bad Bunny al banquillo: recibe demanda millonaria por usar un audio sin permiso en otra de sus canciones

Bad Bunny enfrenta una demanda por 16 millones de dólares (junto con la disquera Rimas Entertainment LLC), luego de ser acusado de utilizar sin autorización la grabación de la voz de una mujer en el tema “EoO”, incluido en el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
Esta información se dio a conocer por medios puertorriqueños este jueves y destaca el hecho de que ésta no sería la primera vez que Benito Antonio y su equipo incurren en dicha práctica, en específico con el audio en disputa.
La canción 'EoO' pone a Bad Bunny en una nueva polémica
La canción “EoO” de Bad Bunny es un tema de reggaetón con un estilo que evoca el sonido clásico del perreo de los años noventa y primera década de los 2000, que mezcla ritmos urbanos con influencias del reggaetón tradicional puertorriqueño.
La letra de la canción habla de la vida nocturna, la fiesta y la sensualidad, mientras describe un ambiente de club, baile y atracción.
El tema refleja la energía y cultura del perreo; y, en este contexto, se inserta el audio de la mujer que dice: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”.
Según los créditos del tema, “EoO” fue escrita por Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny). En la producción trabajaron figuras como Tainy, La Paciencia, Tito El Bambino, Rafael Pina y Héctor Delgado, quienes también aparecen asociados como creadores o productores.
En ningún momento se menciona a Tainaly Y. Serrano Rivera, la mujer que demanda a Bad Bunny por usar la grabación sin su consentimiento.
Bad Bunny enfrenta demanda millonaria por uso indebido de un audio en la canción 'EoO'
De acuerdo con el sitio puertorriqueño Noticel, el 5 de enero Tainaly Y. Serrano Rivera presentó una demanda en la que exige una compensación económica que alcanza los 16 millones de dólares contra Bad Bunny y Rimas Entertainment LLC.
La demandante alega presuntas violaciones a la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, así como por daños, enriquecimiento indebido, vulneración al derecho a la propia imagen y afectaciones a su derecho a la intimidad.
La demanda sostiene que el conflicto se originó porque el productor Roberto J. Rosado, conocido como “La Paciencia”, solicitó a Serrano Rivera que grabara un mensaje de voz diciendo: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”, audio que ella envió por Whatsapp y que posteriormente habría sido utilizado sin su autorización en la canción “EoO”.
Ésta, sin embargo, no es la primera vez que dicho audio pone a Bad Bunny bajo los reflectores.
La querella solicita que el Conejo Malo se abstenga de volver a utilizar la voz de la mujer, luego de que la grabación fuera incorporada en 2018 al tema “Solo de mí”, del álbum X100pre, y reutilizada en 2025 en la canción “EoO”, sin que Serrano Rivera hubiera otorgado su consentimiento.
¿Qué dice la demanda en contra de Bad Bunny por la canción 'EoO'?
La acción legal en contra de Bad Bunny por el probable uso indebido de un audio va más allá de las canciones grabadas.
La demandante señala que su voz también habría sido utilizada durante los conciertos de la residencia que Bad Bunny ofreció el año pasado en el Coliseo de Puerto Rico.
Así como en materiales promocionales y productos de mercancía asociados al artista, por lo que exige que se detenga de inmediato cualquier uso de esa grabación.
Para dimensionar el impacto del presunto daño, el documento judicial subraya el alcance masivo de los temas involucrados: “Solo de mí” acumulaba, al momento de presentarse la demanda, 389 millones de visualizaciones en Youtube y más de 540 millones de reproducciones en Spotify.
Mientras que “EoO” superaba los 757 millones de escuchas en esa misma plataforma, cifras que, según la demanda, evidencian la magnitud de la exposición no autorizada por Serrano Rivera.
“La voz de Tainaly Y. Serrano Rivera fue utilizada sin su consentimiento en ambas canciones sin compensación, sin atribuirle su reconocimiento legal o derechos para las canciones, promociones, discos, conciertos en el mundo entero y plataformas sociales y musicales, televisión y radio, entre otras cosas, violando así sus derechos, y los derechos morales de autor en su modalidad de derecho moral de atribución", detalla la demanda en conbtra de Bad Bunny, según dieron a conocer medios puertorriqueños.