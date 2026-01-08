Bad Bunny al banquillo: recibe demanda millonaria por usar un audio sin permiso en otra de sus canciones

La canción 'EoO' pone a Bad Bunny en una nueva polémica

La canción “EoO” de Bad Bunny es un tema de reggaetón con un estilo que evoca el sonido clásico del perreo de los años noventa y primera década de los 2000, que mezcla ritmos urbanos con influencias del reggaetón tradicional puertorriqueño.

La letra de la canción habla de la vida nocturna, la fiesta y la sensualidad, mientras describe un ambiente de club, baile y atracción.

El tema refleja la energía y cultura del perreo; y, en este contexto, se inserta el audio de la mujer que dice: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”.

Bad Bunny enfrenta demanda millonaria por uso indebido de un audio en la canción EoO (Monica Schipper/Getty Images for The Latin Recor)

Según los créditos del tema, “EoO” fue escrita por Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny). En la producción trabajaron figuras como Tainy, La Paciencia, Tito El Bambino, Rafael Pina y Héctor Delgado, quienes también aparecen asociados como creadores o productores.

En ningún momento se menciona a Tainaly Y. Serrano Rivera, la mujer que demanda a Bad Bunny por usar la grabación sin su consentimiento.