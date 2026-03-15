Rosalía se disculpa tras polémica por comentarios sobre Pablo Picasso

¿Qué dijo Rosalía sobre Pablo Picasso?

Los comentarios de Rosalía generaron diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron sus palabras como una postura polémica respecto a la figura de Pablo Picasso. Ante la discusión que se generó, la artista optó por compartir un video para explicar con mayor calma el sentido de lo que quiso expresar durante la entrevista.

Rosalia en los Brit Awards. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

“Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra, a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado, pero quién sabe, a lo mejor sí. No lo sé y no me importa, disfruto su obra”, dijo durante la entrevista.

La reacción no tardó en dividir opiniones en redes sociales, donde sus palabras fueron objeto de críticas y cuestionamientos. Fue entonces cuando Rosalía decidió volver al tema desde sus propias redes sociales.

En su mensaje, la intérprete señaló que su intención era hablar sobre la forma en que muchas personas se relacionan con el arte y con la historia, reconociendo que las figuras creativas del pasado pueden generar debates debido a los distintos contextos en los que vivieron. Asimismo, explicó que su reflexión buscaba abrir una conversación más amplia sobre cómo se observa y se interpreta la obra artística en la actualidad.

“No estoy en paz con lo que dije de Picasso, agradezco mucho haber podido hacer esa conversa con Mariana, de la que aprendí muchas cosas, pasar esas 24 horas en Argentina donde hablé sin parar haciendo el promo y la verdad es que llega un momento en el que a lo mejor dices algo que no tiene sentido”, explicó.