Filtran detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una de las más esperadas del año

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: los nuevos detalles de su esperada boda

Tras casi una década juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se preparan para dar el siguiente gran paso en su relación: celebrar una boda que promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año.

Georgina Rodríguez ya está en casa y Cristiano Ronaldo está feliz. (Instagram/Georgina Rodríguez)

Poco a poco comienzan a conocerse detalles del enlace. Según reportes del programa de Telemundo, la pareja está tomando en cuenta el calendario del Mundial, que se realizará entre junio y julio del 2026, para evitar compromisos laborales: la boda se realizaría a partir de septiembre.

Sobre la magnitud, se dice que la pareja quiere una boda privada. El lugar elegido sería Madeira, en Portugal, un exclusivo archipiélago conocido como la Isla de las Flores que se caracteriza por su clima agradable y paisajes espectaculares ubicado en el Atlántico, un destino ideal para que sus invitados disfruten de unos días de celebración en un entorno de lujo.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (Instagram)

Según los reportes, la ceremonia se celebrará en la Catedral de Funchal, construida en 1514, mientras que la fiesta se realizará en un exclusivo hotel de la isla. Se espera que los invitados incluyan a familiares y amigos de la novia provenientes de España y del novio de Portugal.

Además, no se descarta la presencia de grandes figuras del deporte, especialmente de compañeros de Cristiano en el Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr.