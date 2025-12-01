Filtran detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una de las más esperadas del año

Se dice que, tras anunciar la noticia, la pareja está planeando cada detalle de su boda que tienen prevista celebrar el próximo año. Al mismo tiempo que el futbolista se prepara para participar en la Copa del Mundo con la selección de Portugal, un torneo que marcaría el cierre de su carrera profesional.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: los nuevos detalles de su esperada boda
Tras casi una década juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se preparan para dar el siguiente gran paso en su relación: celebrar una boda que promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año.
Poco a poco comienzan a conocerse detalles del enlace. Según reportes del programa de Telemundo, la pareja está tomando en cuenta el calendario del Mundial, que se realizará entre junio y julio del 2026, para evitar compromisos laborales: la boda se realizaría a partir de septiembre.
Sobre la magnitud, se dice que la pareja quiere una boda privada. El lugar elegido sería Madeira, en Portugal, un exclusivo archipiélago conocido como la Isla de las Flores que se caracteriza por su clima agradable y paisajes espectaculares ubicado en el Atlántico, un destino ideal para que sus invitados disfruten de unos días de celebración en un entorno de lujo.
Según los reportes, la ceremonia se celebrará en la Catedral de Funchal, construida en 1514, mientras que la fiesta se realizará en un exclusivo hotel de la isla. Se espera que los invitados incluyan a familiares y amigos de la novia provenientes de España y del novio de Portugal.
Además, no se descarta la presencia de grandes figuras del deporte, especialmente de compañeros de Cristiano en el Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo habla de su compromiso con Georgina Rodríguez
A casi cuatro meses de anunciar su compromiso, Cristiano Ronaldo reveló por primera vez los detalles de su propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan. El futbolista también contó cómo ocurrió el emotivo momento, mismo que calificó como el adecuado.
"Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado. Y a veces necesitas tiempo para darte cuenta de que no debes cometer ciertos errores. Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero", platicó el futbolista.
"Es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida", agregó.
Cristiano contó que Georgina le había pedido un anillo como regalo, sin sospechar la verdadera sorpresa que él estaba preparando: "Fue algo curioso el pedirle matrimonio, porque ella me pidió un anillo para regalarle, porque era uno de sus sueños tener una piedra bonita. Trabajé duro, y... finalmente, encontré el que le gustaba".
"Hablé con mi amigo y le dije: ‘Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio’. Y eso es lo que hicimos. Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos tomó el teléfono y empezó a grabar", contó.