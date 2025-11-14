El lujoso regalo de cumpleaños de la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: una Chanel de miles de dólares

Georgina Rodríguez celebra los 8 años de su hija Alana con un regalo espectacular

Es bien sabido que cuando se trata de consentir a sus hijos, Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo , hace todo lo posible para tenerlos felices. Un ejemplo de ello fue la reciente celebración íntima que organizó para su pequeña Alana, quien cumplió 8 años.

Georgina Rodríguez con sus hijos. (Instagram/Georgina Rodríguez)

Mientras la modelo y sus hijos se encontraban en Antalya, Turquía, para apoyar a Junior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, en un partido de la Sub-16 de Portugal, Georgina aprovechó la ocasión para organizar un mini festejo para su hija Alana Martina.

Sin embargo, la celebración no pasó desapercibida para sus millones de seguidores, especialmente por un detalle destacado: la pequeña recibió como regalo una bolsa Chanel.

Georgina Rodríguez celebró el cumpleaños 8 de su hija Alana con un increíble regalo. (Instagram)

La pieza elegida fue un modelo 31 acolchado color rojo con el icónico logo dorado de la icónica firma francesa. Según estimaciones, su valor podría oscilar entre 5 y 10 mil dólares, dependiendo de su tamaño y materiales.

Más allá del regalo, Georgina aprovechó este día especial para compartir momentos muy íntimos en sus redes: desde la decoración festiva con tonos pastel y figuras de Sanrio, hasta el servicio religioso al que asistió con sus hijos.

Georgina Rodríguez celebró el cumpleaños 8 de su hija Alana. (Instagram)

Por otro lado, Cristiano Ronaldo también se sumó al homenaje con un emotivo mensaje en Instagram: “¡Felicidades mi amor! Papá te quiere muchísimo