Durante su viaje a Turquía para apoyar a su hijo Junior en un partido importante, Georgina Rodríguez celebró el cumpleaños número 8 de su hija Alana Martina. La íntima celebración contó con globos, decoraciones y una visita a la iglesia. Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención fue un regalo especial que destacó entre los detalles del evento.
El lujoso regalo de cumpleaños de la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: una Chanel de miles de dólares
Es bien sabido que cuando se trata de consentir a sus hijos, Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo , hace todo lo posible para tenerlos felices. Un ejemplo de ello fue la reciente celebración íntima que organizó para su pequeña Alana, quien cumplió 8 años.
Mientras la modelo y sus hijos se encontraban en Antalya, Turquía, para apoyar a Junior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, en un partido de la Sub-16 de Portugal, Georgina aprovechó la ocasión para organizar un mini festejo para su hija Alana Martina.
Sin embargo, la celebración no pasó desapercibida para sus millones de seguidores, especialmente por un detalle destacado: la pequeña recibió como regalo una bolsa Chanel.
La pieza elegida fue un modelo 31 acolchado color rojo con el icónico logo dorado de la icónica firma francesa. Según estimaciones, su valor podría oscilar entre 5 y 10 mil dólares, dependiendo de su tamaño y materiales.
Más allá del regalo, Georgina aprovechó este día especial para compartir momentos muy íntimos en sus redes: desde la decoración festiva con tonos pastel y figuras de Sanrio, hasta el servicio religioso al que asistió con sus hijos.
Por otro lado, Cristiano Ronaldo también se sumó al homenaje con un emotivo mensaje en Instagram: “¡Felicidades mi amor! Papá te quiere muchísimo
La familia de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo forman una familia extensa y muy seguida por los medios.
La modelo cumple el rol de mamá de los cinco hijos que comparte con el futbolista: Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor de Ronaldo, nacido en 2010, cuya madre no ha sido públicamente revelada; los gemelos Eva y Mateo, nacidos mediante gestación subrogada en 2017; Alana Martina, hija de la pareja nacida en 2017; y la más reciente incorporación, Bella Esmeralda, nacida en 2022.
A pesar de la complejidad de su familia y los compromisos profesionales de ambos, Georgina se ha mostrado siempre muy dedicada a sus hijos, acompañándolos en momentos importantes.