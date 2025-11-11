Cristiano Ronaldo confiesa la verdad sobre su propuesta a Georgina: 'Ella creyó que era broma'

Cristiano Ronaldo revela por primera vez la verdad sobre su propuesta a Georgina Rodríguez

En una sincera plática con el periodista británico Piers Morgan, Cristiano Ronaldo se abrió sobre uno de los momentos más personales de su vida: la pedida de mano a Georgina Rodríguez.

Según relató el astro del fútbol, todo ocurrió sin planeación previa: “No lo tenía preparado, simplemente ocurrió”, dijo entre risas, recordando aquel momento que marcaría un antes y un después en su relación con Georgina.

Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo (Tullio M. Puglia/Getty Images for CR7 Play It Coo)

Durante una cena íntima en casa, Cristiano pidió a un amigo que guardara el anillo y lo llevara discretamente al encuentro. Pasada la medianoche, el amigo comenzó a grabar con su teléfono, intuyendo que algo especial estaba por suceder. En ese preciso instante, las hijas del futbolista, Eva y Alana, se despertaron y lo sorprendieron con la caja en la mano, delatando el momento más esperado.

“Cuando las niñas me preguntaron si iba a pedirle matrimonio, todo se dio solo”, confesó el delantero portugués.

Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo y sus hijos. (Instagram/Georgina Rodríguez)

Sin hincarse ni discursos, la propuesta fue simple y muy emotiva: “No lo tenía preparado, simplemente ocurrió”, repitió Cristiano entre risas, recordando que Georgina no sabía si hablaba en serio o si era una broma.

Ronaldo también reveló que había mandado a hacer el anillo (una pieza con un diamante central de talla oval) tras un pedido indirecto de Georgina: “Ella me pidió un anillo con una piedra bonita”, recordó con una sonrisa.

Aunque el anillo, valorado en varios millones de euros según expertos en joyería, ha sido comparado con algunos de los diseños más icónicos que han llevado algunas celebs, el futbolista dejó claro que el verdadero valor no estaba en el lujo, sino en el sentimiento: “Fue precioso porque lo sentí, y porque quería que fuera con las personas que quiero".

Cristiano le entregó a Georgina Rodríguez un espectacular anillo de diamantes. (Instagram)

¿Cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Sobre el futuro, el jugador apuntó que la boda tendrá lugar tras el Mundial, un evento que marcará el cierre de una etapa y el inicio de otra. Pero lo que él valora más no es la fecha, sino la certeza de que Georgina es “la mujer de mi vida” y la mamá de sus hijos, con quien decidió conversar desde el corazón.