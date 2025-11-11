Cristiano Ronaldo confiesa la verdad sobre su propuesta a Georgina: 'Ella creyó que era broma'

Luego de años de historia compartida, cinco hijos en común y un compromiso, por primera vez, Cristiano Ronaldo reveló cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez, la mamá de sus hijos.
En una entrevista reciente reveló que la pedida no fue un evento planeado al detalle: fue una cena tranquila, un anillo y la esperada pregunta en el instante justo.
En una sincera plática con el periodista británico Piers Morgan, Cristiano Ronaldo se abrió sobre uno de los momentos más personales de su vida: la pedida de mano a Georgina Rodríguez.
Según relató el astro del fútbol, todo ocurrió sin planeación previa: “No lo tenía preparado, simplemente ocurrió”, dijo entre risas, recordando aquel momento que marcaría un antes y un después en su relación con Georgina.
Durante una cena íntima en casa, Cristiano pidió a un amigo que guardara el anillo y lo llevara discretamente al encuentro. Pasada la medianoche, el amigo comenzó a grabar con su teléfono, intuyendo que algo especial estaba por suceder. En ese preciso instante, las hijas del futbolista, Eva y Alana, se despertaron y lo sorprendieron con la caja en la mano, delatando el momento más esperado.
“Cuando las niñas me preguntaron si iba a pedirle matrimonio, todo se dio solo”, confesó el delantero portugués.
Sin hincarse ni discursos, la propuesta fue simple y muy emotiva: “No lo tenía preparado, simplemente ocurrió”, repitió Cristiano entre risas, recordando que Georgina no sabía si hablaba en serio o si era una broma.
Ronaldo también reveló que había mandado a hacer el anillo (una pieza con un diamante central de talla oval) tras un pedido indirecto de Georgina: “Ella me pidió un anillo con una piedra bonita”, recordó con una sonrisa.
Aunque el anillo, valorado en varios millones de euros según expertos en joyería, ha sido comparado con algunos de los diseños más icónicos que han llevado algunas celebs, el futbolista dejó claro que el verdadero valor no estaba en el lujo, sino en el sentimiento: “Fue precioso porque lo sentí, y porque quería que fuera con las personas que quiero".
¿Cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Sobre el futuro, el jugador apuntó que la boda tendrá lugar tras el Mundial, un evento que marcará el cierre de una etapa y el inicio de otra. Pero lo que él valora más no es la fecha, sino la certeza de que Georgina es “la mujer de mi vida” y la mamá de sus hijos, con quien decidió conversar desde el corazón.
La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en una tienda Gucci, allí sus caminos se cruzaron por primera vez a mediados de 2016. Georgina atendía cuando Cristiano entró a comprar y, aunque el encuentro fue breve, ambos sintieron una conexión inmediata.
Meses después, volvieron a coincidir en un evento de la marca y, desde entonces, su relación comenzó a tomar forma. En un principio intentaron mantener el romance en secreto, pero la atención mediática era inevitable. Las cámaras captaron sus primeras salidas juntos y, poco a poco, la pareja se convirtió en una de las más seguidas del mundo del entretenimiento y el deporte.
Sin embargo, lo que más ha destacado de su historia con Cristiano es la naturalidad con la que han construido una familia. En 2017, la modelo dio a luz a su primera hija con el futbolista, Alana Martina, y desde entonces ha criado junto a él a los otros hijos de Ronaldo: Cristiano Jr., Eva y Mateo.
A lo largo de los años, Georgina ha acompañado a Cristiano en los momentos más importantes de su carrera: desde sus triunfos en el Real Madrid hasta sus etapas en Italia y Arabia Saudita. Ella, por su parte, ha forjado su propio camino con proyectos en el mundo de la moda, la televisión y la filantropía, sin dejar de mostrarse como madre y pareja comprometida.
Tras varios años de relación, el astro del fútbol y la modelo decidieron dar un paso más en su historia de amor: el 11 de agosto de este año, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron, y fue ella quien compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde la modelo mostró el espectacular anillo de compromiso que el futbolista le entregó.