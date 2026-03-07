El regalo hecho a mano que Taylor Swift le regaló a Selena Gomez por sus 30 años es el mejor símbolo de su amistad

Durante una aparición en el segundo episodio del podcast de su esposo,Friends Keep Secrets, junto con Lil Dicky y su esposa Kristen Batalucco, Selena Gomez habló sobre uno de los regalos más emotivos y sentimentales que ha recibido de parte de Taylor Swift.
Mientras la pareja hablaba sobre su boda y la vida detrás de las cámaras, la conversación tuvo un giro hacia Taylor Swift, donde Selena habló sobre el regalo hecho a mano que recibió por parte de ella por sus 30 años.
Publicidad
¿Qué le regaló Taylor Swift a Selena Gomez?
Taylor Swift le regaló a Selena Gomez una pintura hecha por ella misma, donde escribió a mano la letra de la canción Dorothea, canción que le dedicó a ella, pero lo que lo hizo aún más especial fue la manera en la incorporó los signos zodiacales de ambas.
Selena Gomez también describió el regalo con más detalle, junto con los cuidadosos detalles que Taylor Swift se aseguró de incluir.
“Lo hizo sobre una tela real y pintó un lago hermoso”, explicó. “Era de noche, estaba la luna y las estrellas… y pintó exactamente nuestros signos zodiacales. El suyo (Sagitario) y el mío (Cáncer). Y escribió: ‘Por los próximos 30 años’, cosido a mano, ‘De Taylor para Selena’. Todo estaba cosido a mano, así que lo mandó pintar o lo pintó ella misma”.
Para Selena, todo ese esfuerzo hizo que el regalo fuera imposible de olvidar.
“En lugar de escribir ‘Por los próximos 30 años’ o imprimirlo, cosió cada letra”, dijo. “Fue el regalo más dulce”.
Publicidad
La reacción de Benny Blanco al regalo de Taylor Swift para Selena Gomez
Según Benny Blanco, quedó completamente sorprendido cuando Selena Gomez sacó la pieza mientras revisaba sus pertenencias antiguas.
Como alguien que ama el arte, Blanco asumió que había sido hecha por un pintor reconocido, pero la verdadera historia detrás de la obra lo tomó totalmente por sorpresa.
“Quedé completamente impresionado ayer. Ella sacó esta obra de arte y yo dije: ‘Ah, esto es perfecto para la sala’, y pregunté: ‘¿Quién hizo esta pintura?’”, explicó Benny Blanco. “Es una de las mejores pinturas que he visto”.
Publicidad
La amistad de Selena Gomez y Taylor Swift
Desde un punto de vista astrológico, no sorprende que estas dos cantantes compartan un vínculo y una amistad tan inquebrantables.
Taylor Swift tiene la Luna y Júpiter en Cáncer, lo que comparte similitudes con el Sol en Cáncer de Selena Gomez, un signo de Agua asociado con la empatía, la vulnerabilidad emocional y la conexión femenina.
Taylor Swift y Selena Gomez comenzaron su amistad en 2008, cuando ambas salían con un integrante de los Jonas Brothers. Swift estaba saliendo con Joe Jonas, mientras que Gomez estaba vinculada con Nick Jonas.
Con los años, ambas han demostrado lo fuerte de su vínculo, apoyándose en entregas de premios, compartiendo escenario y celebrando el compromiso de Gomez con el productor musical Benny Blanco. Swift incluso estuvo al lado de su amiga cuando se casaron.