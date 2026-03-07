El regalo hecho a mano que Taylor Swift le regaló a Selena Gomez por sus 30 años es el mejor símbolo de su amistad

¿Qué le regaló Taylor Swift a Selena Gomez?

Taylor Swift le regaló a Selena Gomez una pintura hecha por ella misma, donde escribió a mano la letra de la canción Dorothea, canción que le dedicó a ella, pero lo que lo hizo aún más especial fue la manera en la incorporó los signos zodiacales de ambas.

Getty Images (Jason Merritt/Getty Images for NARAS)

Selena Gomez también describió el regalo con más detalle, junto con los cuidadosos detalles que Taylor Swift se aseguró de incluir.

“Lo hizo sobre una tela real y pintó un lago hermoso”, explicó. “Era de noche, estaba la luna y las estrellas… y pintó exactamente nuestros signos zodiacales. El suyo (Sagitario) y el mío (Cáncer). Y escribió: ‘Por los próximos 30 años’, cosido a mano, ‘De Taylor para Selena’. Todo estaba cosido a mano, así que lo mandó pintar o lo pintó ella misma”.

Para Selena, todo ese esfuerzo hizo que el regalo fuera imposible de olvidar.

“En lugar de escribir ‘Por los próximos 30 años’ o imprimirlo, cosió cada letra”, dijo. “Fue el regalo más dulce”.