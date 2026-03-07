El mundo del arte responde a los polémicos comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera

Alondra de la Parra sale de su ataúd para 'darle un susto' a Timothée Chalamet

Por su parte, la directora mexicana Alondra de la Parra literalmente "salió de su ataúd" para responder a los dichos de Timothée Chalamet y con ironía le dirgió un mensaje que deja en claro que la visión (evidentemente estrecha) de un individuo no puede borrar siglos de historia ni el arraigo que las bellas artes tienen entre el público alrededor del mundo.

"Querido Timothée Chalamet… gracias por darnos a todos (la comunidad artística) la oportunidad de compartir que hemos estado vivos y que seguiremos vivos. ¡En un mundo donde lo que hacemos nunca ha importado tanto!", escribió Alondra en sus redes sociales.

Alondra de la Parra "salió de su ataúd" para enviarle un mensaje a Timothée Chalamet (Cortesía Festival Paax GNP. )

La directora de orquesta fue contundente en el video que compartió.

"Hola Timothée. Salgo de mi ataúd porque estamos muertos. El arte de la orquesta sinfónica está tan muerto que tenemos que salir de nuestros ataúdes. Estoy aquí en Madrid con la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Y nuestro problema es cuánta gente quiere venir a nuestros conciertos, porque la taquilla y la demanda de entradas, que son asequibles, se han duplicado, casi triplicado, en el último año", dice Alondra en la grabación.

"Y estamos a punto de interpretar la Primera Sinfonía A de Gustav Mahler, una pieza que compuso a los 24 años en 1888, y muchas orquestas de todo el mundo todavía quieren interpretarla. Así que no hay nada que mantener vivo. Está muy vivo. Y cuando actuamos en vivo, no contamos con la ayuda de segundas tomas, ediciones, dobles de acción, filtros ni maquillaje", puntualiza.