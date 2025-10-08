Cristiano Ronaldo hace historia: se convierte en el primer futbolista billonario del mundo

Cristiano Ronaldo es el primer futbolista billonario de la historia

El ascenso económico de Cristiano Ronaldo ha alcanzado un nuevo hito histórico. A sus 40 años, el delantero portugués del Al-Nassr ha sido incluido por primera vez en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, una de las mediciones más reconocidas a nivel mundial sobre las personas más ricas del planeta, que rastrea fortunas en función del patrimonio neto.

De acuerdo con Bloomberg, la riqueza total del futbolista portugués asciende actualmente a 1,400 millones de dólares. La valoración toma en cuenta sus ganancias profesionales, inversiones personales y múltiples contratos de patrocinio a lo largo de su carrera.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)

El informe destaca que el astro portugués generó más de 550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023. También resalta sus lucrativos acuerdos comerciales, entre ellos, un contrato de diez años con Nike con un valor cercano a los 18 millones de dólares anuales.

Uno de los grandes impulsores de este salto financiero fue su fichaje por Al-Nassr en la Saudi Pro League en 2022, donde, según reportes, se convirtió en el jugador mejor pagado en la historia del fútbol con un salario anual de 177 millones de libras.

Inicialmente, su contrato estaba programado para finalizar en junio de 2025, pero recientemente firmó una renovación por dos años, supuestamente valorada en más de 400 millones de dólares, que lo mantendrá en el club más allá de su cumpleaños número 42.

En comparación, su eterno rival Lionel Messi, actualmente en el Inter de Miami, ha acumulado más de 600 millones de dólares a lo largo de su carrera profesional, según el mismo informe.