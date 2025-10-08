Cristiano Ronaldo , el astro portugués conocido por su increíble trayectoria en clubes como Manchester United, Real Madrid, Juventus y ahora Al Nassr, ha alcanzado una nueva marca histórica en su fortuna: se ha convertido en el primer futbolista activo en alcanzar el estatus de multimillonario, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg que por primera vez incluyó su patrimonio neto en la prestigiosa lista.
Cristiano Ronaldo hace historia: se convierte en el primer futbolista billonario del mundo
El ascenso económico de Cristiano Ronaldo ha alcanzado un nuevo hito histórico. A sus 40 años, el delantero portugués del Al-Nassr ha sido incluido por primera vez en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, una de las mediciones más reconocidas a nivel mundial sobre las personas más ricas del planeta, que rastrea fortunas en función del patrimonio neto.
De acuerdo con Bloomberg, la riqueza total del futbolista portugués asciende actualmente a 1,400 millones de dólares. La valoración toma en cuenta sus ganancias profesionales, inversiones personales y múltiples contratos de patrocinio a lo largo de su carrera.
El informe destaca que el astro portugués generó más de 550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023. También resalta sus lucrativos acuerdos comerciales, entre ellos, un contrato de diez años con Nike con un valor cercano a los 18 millones de dólares anuales.
Uno de los grandes impulsores de este salto financiero fue su fichaje por Al-Nassr en la Saudi Pro League en 2022, donde, según reportes, se convirtió en el jugador mejor pagado en la historia del fútbol con un salario anual de 177 millones de libras.
Inicialmente, su contrato estaba programado para finalizar en junio de 2025, pero recientemente firmó una renovación por dos años, supuestamente valorada en más de 400 millones de dólares, que lo mantendrá en el club más allá de su cumpleaños número 42.
En comparación, su eterno rival Lionel Messi, actualmente en el Inter de Miami, ha acumulado más de 600 millones de dólares a lo largo de su carrera profesional, según el mismo informe.
Más allá del dinero y lo que CR7 aún tiene por delante
A pesar de tener ya 40 años, Cristiano Ronaldo no tiene planes de retirarse pronto. De acuerdo con ESPN, el futbolista ha dicho que sigue sintiendo que puede aportar, tanto con su club como con la selección de Portugal. También ha expresado que aunque su familia le diga que ya logró todo lo importante en su carrera, él no lo ve así: “Pienso que todavía estoy haciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección nacional, y ¿por qué no seguir?”, declaró.
Además, es el máximo goleador en selecciones masculinas, con 141 goles en 223 partidos con Portugal. Esa cifra lo consolida como uno de los delanteros más prolíficos de la historia del fútbol internacional.