Las hijas de Cristiano Ronaldo lo animaron a proponerle matrimonio a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo compartió la verdad detrás de su propuesta de matrimonio hacia su novia de ocho años y madre de sus hijos, Georgina Rodríguez, quien compartió el momento en redes sociales con un post que sorprendió al mundo.
El astro del futbol asegura que dar ese paso no fue algo que planeó al detalle, sino un momento espontáneo lleno de significado y amor para su futura esposa.
Alana y Eva, hijas de Cristiano Ronaldo, lo animaron a pedirle matrimonio a Georgina
A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sentía que era el momento justo para entregarle el anillo a Georgina Rodríguez, porque no sólo es la madre de sus hijos, sino que es también la persona que más ama en el mundo.
Sin embargo, de acuerdo al futbolista, el plan no fue tan detallado como parece.
No fue hasta que sus hijas Alana y Eva le advirtieron que debía pedirle matrimonio a su mamá, que tomó la decisión de lanzar la pregunta a Georgina.
El futbolista contó en una reciente entrevista con Piers Morgan que un momento compartido con sus hijas Alana y Eva lo llevó a por fin decidirse por el compromiso.
Cristiano contó que, alrededor de la 1 am, sus hijas estaban dormidas pero reaparecieron para decirle exactamente lo que debía hacer: "Papá, vas a darle el anillo a mamá y vas a pedirle que se case contigo", recuerda que le dijeron.
Ese momento, aseguró el futbolista portugués, lo convenció de que era la señal que estaba esperando para consagrar su amor por Georgina con un anillo.
Alana y Eva: las pequeñas cómplices de Cristiano
Alana Martina y Eva María, ambas con ocho años de edad, son dos de las hijas de Cristiano Ronaldo. Aunque nacieron bajo circunstancias diferentes, hoy comparten una misma familia y conexión con Ronaldo y Georgina, quien se ha convertido en una figura materna para ambas.
Alana, nacida en 2017, es la primera hija biológica de la pareja. Por su parte, Eva María llegó al mundo en 2017 mediante gestación subrogada, junto a su mellizo Mateo. Aunque su madre biológica no es Georgina, la modelo española ha ejercido un rol maternal pleno desde que inició su relación con Cristiano, asumiendo el rol de madre para los cinco hijos de Cristiano por igual.
Ambas niñas han crecido entre Portugal, España y Arabia Saudita, y sus padres de han encargado de mantenerlas seguras de las cámaras a pesasr de ser parte de una de las familias más famosas del mundo.
Y más allá de la fama, han logrado mantener una infancia cercana, cariñosa y unida a Georgina como una figura central de su vida.
¿Cómo fue la propuesta de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez?
Cristiano Ronaldo se reconoce a sí mismo como un hombre poco romántico. "No soy un tipo que lleve flores cada semana", dijo. Al momento de proponerle matrimonio a Georgina, no se arrodilló.
Le dijo un par de palabras sencillas pero emotivas, llenas de nervios. Georgina aceptó con entusiasmo, no sin antes cuestionarle si se trataba de una broma o estaba hablando en serio.
El anillo, por su parte, no pasó desapercibido. La imponente joya tiene un valor estimado de hasta 3 millones de dólares, pues se trata de un diamante ovalado de entre 8 a 10 quilates, cuya imagen dio la vuelta al mundo por su tamaño y brillo.
Para Cristiano, casarse no representa un cambio radical, sino que describe esta nueva etapa como "un capítulo hermoso más" en su vida junto a Georgina Rodríguez, y espera que tome lugar después del Mundial de 2026.