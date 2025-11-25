Las hijas de Cristiano Ronaldo lo animaron a proponerle matrimonio a Georgina Rodríguez

Alana y Eva, hijas de Cristiano Ronaldo, lo animaron a pedirle matrimonio a Georgina

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sentía que era el momento justo para entregarle el anillo a Georgina Rodríguez, porque no sólo es la madre de sus hijos, sino que es también la persona que más ama en el mundo.

Sin embargo, de acuerdo al futbolista, el plan no fue tan detallado como parece.

No fue hasta que sus hijas Alana y Eva le advirtieron que debía pedirle matrimonio a su mamá, que tomó la decisión de lanzar la pregunta a Georgina.

Cristiano Ronaldo y sus hijas, Eva María, Alana Martina y Mateo Ronaldo (Instagram)

El futbolista contó en una reciente entrevista con Piers Morgan que un momento compartido con sus hijas Alana y Eva lo llevó a por fin decidirse por el compromiso.

Cristiano contó que, alrededor de la 1 am, sus hijas estaban dormidas pero reaparecieron para decirle exactamente lo que debía hacer: "Papá, vas a darle el anillo a mamá y vas a pedirle que se case contigo", recuerda que le dijeron.

Ese momento, aseguró el futbolista portugués, lo convenció de que era la señal que estaba esperando para consagrar su amor por Georgina con un anillo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez junto a sus hijos (Instagram)

Alana y Eva: las pequeñas cómplices de Cristiano

Alana Martina y Eva María, ambas con ocho años de edad, son dos de las hijas de Cristiano Ronaldo. Aunque nacieron bajo circunstancias diferentes, hoy comparten una misma familia y conexión con Ronaldo y Georgina, quien se ha convertido en una figura materna para ambas.

Alana, nacida en 2017, es la primera hija biológica de la pareja. Por su parte, Eva María llegó al mundo en 2017 mediante gestación subrogada, junto a su mellizo Mateo. Aunque su madre biológica no es Georgina, la modelo española ha ejercido un rol maternal pleno desde que inició su relación con Cristiano, asumiendo el rol de madre para los cinco hijos de Cristiano por igual.

Alana, Mateo y Eva María junto a su papá Cristiano Ronaldo. (Instagram.)

Ambas niñas han crecido entre Portugal, España y Arabia Saudita, y sus padres de han encargado de mantenerlas seguras de las cámaras a pesasr de ser parte de una de las familias más famosas del mundo.

Y más allá de la fama, han logrado mantener una infancia cercana, cariñosa y unida a Georgina como una figura central de su vida.