Cristiano Ronaldo Jr. ha vivido bajo los reflectores, pues ser el primogénito de uno de los futbolistas más famosos del mundo lo ha convertido en una figura pública desde bebé. Hoy, con apenas 15 años, combina su vida de adolescente con entrenamientos profesionales para comenzar a escribir su propia historia dentro del fútbol.
Cómo ha crecido: Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su papá y ya deslumbra en la cancha
El heredero de "El Bicho" ya brilla en el fútbol
Cristiano Ronaldo Jr. empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol durante la etapa de su papá en el Club Juventus, donde jugó en las categorías infantiles. Ahí demostró su talento nato con 58 goles a su nombre y 18 asistencias en 28 partidos en el equipo sub-9.
Con el paso de los años, ha acompañado a su papá por el mundo, desde Europa hasta Medio Oriente, incorporándose a equipos juveniles en Madrid, Turín, Manchester y Arabia Saudita. Este año fue convocado a la selección sub-16 de Portugal, con quienes hace poco ganó la Copa de Federaciones.
Georgina es una mamá muy orgullosa de su hijastro
La prometida de Cristiano Ronaldo compartió en sus redes sociales lo orgullosa que se siente de su hijastro, Cristiano Ronaldo Jr., a quien acompañó en la premiación de la Copa de Federaciones. La modelo española no duda en compartir su cariño por él en sus redes y en su serie documental, refiriéndose a Cristiano Ronaldo Jr. como "su gran chico".
Georgina ha desempeñado un rol muy presente e importante en la vida de todos los hijos de Cristiano, incluyendo a su primogénito, quien la trata con el mismo cariño que a su familia de sangre. Juntos comparten viajes, celebraciones y una vida con mucho amor.
Cristiano Ronaldo Jr. está creciendo muy rápido, y con él, su carrera futbolística.
Cristiano Ronaldo asegura que no presiona a su hijo a seguir sus pasos
La estrella del fútbol ha sido claro sobre el futuro de su hijo: no lo presiona, pero lo apoya en todo. En múltiples ocasiones ha compartido que lo que más quiere es que sea feliz y elija lo que quiera hacer, no obstante, las comparaciones a su talento y dedicación han hecho que muchos lo vean como el sucesor natural de su padre en la cancha.
Con sólo 15 años, Cristiano Ronaldo Jr. representa el inicio de una nueva generación de la familia más famosa del fútbol.
El tiempo dirá si será la siguiente gran estrella del fútbol y el apellido Ronaldo seguirá brillando por decadas más.