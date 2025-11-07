Cómo ha crecido: Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su papá y ya deslumbra en la cancha

El heredero de "El Bicho" ya brilla en el fútbol

Cristiano Ronaldo Jr. empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol durante la etapa de su papá en el Club Juventus, donde jugó en las categorías infantiles. Ahí demostró su talento nato con 58 goles a su nombre y 18 asistencias en 28 partidos en el equipo sub-9.

Con el paso de los años, ha acompañado a su papá por el mundo, desde Europa hasta Medio Oriente, incorporándose a equipos juveniles en Madrid, Turín, Manchester y Arabia Saudita. Este año fue convocado a la selección sub-16 de Portugal, con quienes hace poco ganó la Copa de Federaciones.

Cristiano Ronaldo Jr. destaca en sus equipos. (Jurij Kodrun/Getty Images)

Georgina es una mamá muy orgullosa de su hijastro

La prometida de Cristiano Ronaldo compartió en sus redes sociales lo orgullosa que se siente de su hijastro, Cristiano Ronaldo Jr., a quien acompañó en la premiación de la Copa de Federaciones. La modelo española no duda en compartir su cariño por él en sus redes y en su serie documental, refiriéndose a Cristiano Ronaldo Jr. como "su gran chico".

Georgina ha desempeñado un rol muy presente e importante en la vida de todos los hijos de Cristiano, incluyendo a su primogénito, quien la trata con el mismo cariño que a su familia de sangre. Juntos comparten viajes, celebraciones y una vida con mucho amor.

Cristiano Ronaldo Jr. está creciendo muy rápido, y con él, su carrera futbolística.