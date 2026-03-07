Sacan a la supuesta 'nueva novia' de David Harbour de una fiesta relacionada con su ex esposa, Lily Allen

Una nueva polémica surge tras la separación de Lily Allen y David Harbour, cuando la supuesta nueva novia del actor fue expulsada de una fiesta organizada por una persona cercana a la cantante.

El incidente tuvo lugar durante una fiesta de cumpleaños organizada por el productor musical Blue May, amigo cercano de Allen y colaborador en sus proyectos más recientes.

Aunque la cantante no asistió al evento, ya que se encontraba en Londres, varios integrantes de su círculo íntimo estuvieron presentes en la celebración, llevada a cabo en Los Ángeles.

Durante la reunión, una de las invitadas fue identificada por algunos asistentes como la mujer que anteriormente había sido relacionada sentimentalmente con Harbour, ex esposo de Allen, con quien puso fin a su matrimonio tras una serie de polémicas y rumores de infidelidad.

La situación generó tensión entre algunos de los presentes y, según informes, se le solicitó finalmente que abandonara la fiesta.