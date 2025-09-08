Del enojo a la ternura: Cristiano Ronaldo protagoniza dos momentos virales

Niño llora de emoción al conocer a Cristiano Ronaldo

En otro video que también llamó la atención de sus seguidores, muestra a Cristiano Ronaldo protagonizando una escena muy emotiva al abrazar a un niño durante el protocolo inicial del partido entre Armenia contra Portugal, un momento que mostró una faceta más cercana y cariñosa que tiene del capitán portugués.

Cristiano Ronaldo (Instagram)

El momento ocurrió cuando el futbolista salió al campo junto a algunos niños, y uno de ellos no pudo con la emoción al conocer a su ídolo. El niño no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar, por lo que el delantero portugués lo abrazó al notar su reacción.



I made a new friend yesterday 😁 Grateful for the love and support every single day and I hope everyone gets to follow their dreams! pic.twitter.com/0fgCYdz9wA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 7, 2025



La reacción del niño no solo conmovió a mucha gente, sino también al propio Cristiano, quien en sus redes sociales compartió este especial momento donde se le ve sonriendo, levantando su dedo pulgar en señal de aprobación para finalmente darle un emotivo abrazo.

“Ayer hice un nuevo amigo. Estoy agradecido por el amor y el apoyo todos los días. ¡Espero que todos puedan seguir sus sueños!”, escribió el futbolista junto al video en su cuenta de X, mientras que su perfil de Instagram agregó: ¡Es el niño más feliz del mundo ahora mismo!”.