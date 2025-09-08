Del enojo a la ternura: Cristiano Ronaldo protagoniza dos momentos virales

Antes de saltar a la cancha para jugar el partido entre las selecciones de Armenia contra Portugal para lograr conseguir un lugar en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo protagonizó dos momentos virales que de inmediato acapararon la atención internacional.
Uno de ellos fue cuando el jugador empuja a un aficionado que logró burlar la seguridad para acercarse a él para tomarse una foto. En otro, el delantero protagonizó una escena emotiva al abrazar a un niño durante el protocolo inicial, gesto que evidenció el agrado que siente por los niños del capitán portugués.
Cristiano Ronaldo empuja a un fan que se acercó a pedirle una foto
El primer video que de inmediato se viralizó en redes sociales muestra a Cristiano Ronaldomientras se trasladaba del hotel hacia el estadio, cuando varios aficionados se amontonaron con el propósito de tomarse una selfie con él, pero solo uno logró evadir la seguridad y acercarse demasiado al astro portugués.
Sin embargo, el futbolista visiblemente molesto lo empujó bruscamente con el brazo y de inmediato el personal de seguridad intervino para alejarlo del lugar.
La reacción de Cristiano generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales: mientras algunos lo critican por no ser cercano con sus seguidores,incluso lo tacharon de tener una actitud violenta, otros lo defienden argumentando que el fan se acercó de manera indebida y que él simplemente buscaba mantener el orden y proteger su espacio personal.
Niño llora de emoción al conocer a Cristiano Ronaldo
En otro video que también llamó la atención de sus seguidores, muestra a Cristiano Ronaldo protagonizando una escena muy emotiva al abrazar a un niño durante el protocolo inicial del partido entre Armenia contra Portugal, un momento que mostró una faceta más cercana y cariñosa que tiene del capitán portugués.
El momento ocurrió cuando el futbolista salió al campo junto a algunos niños, y uno de ellos no pudo con la emoción al conocer a su ídolo. El niño no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar, por lo que el delantero portugués lo abrazó al notar su reacción.
I made a new friend yesterday 😁 Grateful for the love and support every single day and I hope everyone gets to follow their dreams! pic.twitter.com/0fgCYdz9wA
La reacción del niño no solo conmovió a mucha gente, sino también al propio Cristiano, quien en sus redes sociales compartió este especial momento donde se le ve sonriendo, levantando su dedo pulgar en señal de aprobación para finalmente darle un emotivo abrazo.
“Ayer hice un nuevo amigo. Estoy agradecido por el amor y el apoyo todos los días. ¡Espero que todos puedan seguir sus sueños!”, escribió el futbolista junto al video en su cuenta de X, mientras que su perfil de Instagram agregó: ¡Es el niño más feliz del mundo ahora mismo!”.