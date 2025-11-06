Cristiano Ronaldo comparte por primera vez detalles de su romántica propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez

¿Cuándo será la boda Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Incluso contó que sus hijas, Alana Martina y Eva María, se enteraron antes de la propuesta: "Me estaban grabando y yo dije: ‘Vaya, qué raro’. Y después, eran como la una de la madrugada. Mis hijas estaban en la cama, durmiendo, Alana y Eva. Y cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a 'Gio', yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’", contó Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez junto a sus hijos (Instagram)

Fue entonces cuando le hizo la importante pregunta: "Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado, y Gio no se lo creía", compartió el delantero, quien adelantó que aún no tiene una fecha para celebrar su boda: "Aún no tenemos fecha de casamiento, pero espero que sea después del Mundial, con la copa", agregó.

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Por ello, no se descarta que la pareja, que cumplirá una década de relación el próximo año, aproveche para celebrar su boda.

Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo (Getty Images)

En su conversación con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo también abordó el tema de su retiro del fútbol, el cual aún no tiene una fecha establecida, pues el delantero portugués recientemente renovó su contrato con el Al-Nassr hasta 2027, sin embargo, ya tiene muy claro cómo será ese momento.

"Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré, sí. Es normal. Soy una persona con la que es fácil llorar. Yo no oculto mis sentimientos... Soy sincero. Soy una persona abierta. Será muy difícil, sí. Pero llevo preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Preparo mi futuro. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", dijo.