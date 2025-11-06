Cristiano Ronaldo comparte por primera vez detalles de su romántica propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez

El pasado 11 de agosto de 2025, el futbolista Cristiano Ronaldole pidió matrimonio a Georgina Rodríguez con un espectacular anillo con un diamante en talle ovalado con valor de varios millones de euros, después de casi 10 años de relación: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la modelo junto a una foto en la que luce la impresionante joya sobre la mano de su futuro esposo.
Ahora, a casi tres meses de anunciar su compromiso, el delantero del Al-Nassr F. C. concedió una entrevista íntima al periodista británico Piers Morgan, donde por primera vez compartió los detalles de la propuesta de matrimonio a la madre de sus hijos y reveló cómo sus hijas, Alana Martina y Eva María, participaron en el emotivo momento.
Cristiano Ronaldo habla por primera vez sobre su compromiso con Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo reveló que la propuesta se dio en el momento indicado de sus vidas: "Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado. Y a veces necesitas tiempo para darte cuenta de que no debes cometer ciertos errores. Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero", platicó.
"Es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida", agregó.
Cristiano Ronaldo compartió que anteriormente Georgina Rodríguez le había pedido un anillo como regalo, sin imaginarse la sorpresa que le esperaba: "Fue algo curioso el pedirle matrimonio, porque ella me pidió un anillo para regalarle, porque era uno de sus sueños tener una piedra bonita. Trabajé duro, y... finalmente, encontré el que le gustaba".
"Hablé con mi amigo y le dije: ‘Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio’. Y eso es lo que hicimos. Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos tomó el teléfono y empezó a grabar".
¿Cuándo será la boda Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Incluso contó que sus hijas, Alana Martina y Eva María, se enteraron antes de la propuesta: "Me estaban grabando y yo dije: ‘Vaya, qué raro’. Y después, eran como la una de la madrugada. Mis hijas estaban en la cama, durmiendo, Alana y Eva. Y cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a 'Gio', yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’", contó Ronaldo.
Fue entonces cuando le hizo la importante pregunta: "Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado, y Gio no se lo creía", compartió el delantero, quien adelantó que aún no tiene una fecha para celebrar su boda: "Aún no tenemos fecha de casamiento, pero espero que sea después del Mundial, con la copa", agregó.
La Copa Mundial de Fútbol de 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Por ello, no se descarta que la pareja, que cumplirá una década de relación el próximo año, aproveche para celebrar su boda.
En su conversación con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo también abordó el tema de su retiro del fútbol, el cual aún no tiene una fecha establecida, pues el delantero portugués recientemente renovó su contrato con el Al-Nassr hasta 2027, sin embargo, ya tiene muy claro cómo será ese momento.
"Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré, sí. Es normal. Soy una persona con la que es fácil llorar. Yo no oculto mis sentimientos... Soy sincero. Soy una persona abierta. Será muy difícil, sí. Pero llevo preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Preparo mi futuro. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", dijo.