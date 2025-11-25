"Don Ramón" tendrá su propia serie; HBO confirma que el "Chespiritoverso" crece

La nueva serie de 'Don Ramón' no será biográfica

La nueva serie centrada en Don Ramón será una comedia live-action grabada con técnica de una sola cámara con tono juvenil y dirigida a adultos jóvenes.

HBO explicó que no se trata de una bioserie sobre la vida del actor Ramón Valdés (1923-1988), sino de una reinterpretación del personaje dentro del universo de Chespirito.

Por el momento no se revelaron detalles sobre elenco, sinopsis oficial ni fecha de estreno. Sin embargo, Don Ramón, con su sombrero de cubo azul, su camiseta negra y sus eternas deudas con el Señor Barriga, regresará a la pantalla para recordarnos que, como decía Chespirito, muchas de las mejores cosas de la vida suceden “sin querer queriendo”.

Ramón Valdés interpretó el personaje de "Don Ramón" en el universo creado por Roberto Gómez Bolaños (Televisa)

El proyecto se enmarca en la exitosa estrategia de HBO Max con el legado de Roberto Gómez Bolaños.

La bioserie Chespirito: Sin Querer Queriendo (estrenada el 5 de junio de 2025 y finalizada el 24 de julio del mismo año) se convirtió en el contenido en español más visto en la historia de la plataforma en Latinoamérica, alcanzó el top 5 global durante sus primeras cuatro semanas y generó un incremento significativo de suscripciones.

En la historia, es el actor Miguel Islas quien interpreta a Ramón Valdés, quien dio vida al personaje de Don Ramón en El Chavo del 8.