"Don Ramón" tendrá su propia serie; HBO confirma que el "Chespiritoverso" crece

HBO Max Latinoamérica confirmó este lunes 24 de noviembre, la producción de una nueva serie original centrada en “Don Ramón”, el icónico personaje interpretado por el actor Ramón Valdés en la serie de comedia El Chavo del 8.
El anuncio de la serie centrada en el personaje de "Don Ramón" se realizó durante los upfronts 2026 de la plataforma HBO en México, Brasil y Argentina, y marca el inicio oficial de la expansión del llamado “Chespiritoverso”, del que ya conocimos la serie Chespirito: Sin Querer Queriendo, protagonizada por Pablo Cruz.
Mariano César, vicepresidente senior de contenido general y estrategia de programación para HBO Max en Latinoamérica, presentó el proyecto y describió al personaje: “Don Ramón fue uno de los más divertidos y únicos de El Chavo del 8: un viudo gruñón pero de buen corazón, padre de la Chilindrina, eternamente endeudado y siempre envuelto en las travesuras del Chavo”.
La nueva serie de 'Don Ramón' no será biográfica
La nueva serie centrada en Don Ramón será una comedia live-action grabada con técnica de una sola cámara con tono juvenil y dirigida a adultos jóvenes.
HBO explicó que no se trata de una bioserie sobre la vida del actor Ramón Valdés (1923-1988), sino de una reinterpretación del personaje dentro del universo de Chespirito.
Por el momento no se revelaron detalles sobre elenco, sinopsis oficial ni fecha de estreno. Sin embargo, Don Ramón, con su sombrero de cubo azul, su camiseta negra y sus eternas deudas con el Señor Barriga, regresará a la pantalla para recordarnos que, como decía Chespirito, muchas de las mejores cosas de la vida suceden “sin querer queriendo”.
El proyecto se enmarca en la exitosa estrategia de HBO Max con el legado de Roberto Gómez Bolaños.
La bioserie Chespirito: Sin Querer Queriendo (estrenada el 5 de junio de 2025 y finalizada el 24 de julio del mismo año) se convirtió en el contenido en español más visto en la historia de la plataforma en Latinoamérica, alcanzó el top 5 global durante sus primeras cuatro semanas y generó un incremento significativo de suscripciones.
En la historia, es el actor Miguel Islas quien interpreta a Ramón Valdés, quien dio vida al personaje de Don Ramón en El Chavo del 8.
HBO Max y el éxito del universo de Chespirito
Producida con la supervisión de la familia Gómez Bolaños y con cameos de María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) y Edgar Vivar (Señor Barriga), entre otros, la bioserie sobre Chespirito abrió la puerta a nuevos títulos.
En el mismo evento se anunció también The Colorado, una serie animada basada en El Chapulín Colorado, y no se descartan futuros proyectos individuales para otros personajes del vecindario.
Los derechos de los personajes de El Chavo del 8 son propiedad de la familia de Roberto Gómez Bolaños, que autorizó esta colaboración con Warner Bros. Discovery y THR3 Media Group. La familia Valdés aún no ha confirmado su participación en la nueva producción.
Con este anuncio, HBO Max refuerza su apuesta por rescatar y actualizar íconos de la comedia latinoamericana, siguiendo la línea de éxitos basados en ídolos musicales como Luis Miguel: La Serie y Selena: The Series.
La plataforma busca atraer tanto a la audiencia nostálgica que creció con los 290 episodios originales de El Chavo del 8 como a nuevas generaciones que descubren el contenido a través del streaming.
