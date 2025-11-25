Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

"Don Ramón" tendrá su propia serie; HBO confirma que el "Chespiritoverso" crece

HBO anunció que producirá una serie exclusiva sobre el personaje de “Don Ramón”, quien fue interpretado por Ramón Valdés.
mar 25 noviembre 2025 08:15 PM
El personaje de Don Ramón tendrá su propia serie en HBO Max
El personaje de Don Ramón tendrá su propia serie en HBO Max (Televisa)

HBO Max Latinoamérica confirmó este lunes 24 de noviembre, la producción de una nueva serie original centrada en “Don Ramón”, el icónico personaje interpretado por el actor Ramón Valdés en la serie de comedia El Chavo del 8.

Publicidad

'Don Ramón' tendrá su propia serie producida por HBO

El anuncio de la serie centrada en el personaje de "Don Ramón" se realizó durante los upfronts 2026 de la plataforma HBO en México, Brasil y Argentina, y marca el inicio oficial de la expansión del llamado “Chespiritoverso”, del que ya conocimos la serie Chespirito: Sin Querer Queriendo, protagonizada por Pablo Cruz.

Tienes que leerla:

Pablo Cruz como El Chavo del 8 en la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo
¿Quién es quién en la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’? Pablo Cruz y Paola Montes de Oca viajaron a Argentina para presentar la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ que se estrena el 5 de junio en Max.

Mariano César, vicepresidente senior de contenido general y estrategia de programación para HBO Max en Latinoamérica, presentó el proyecto y describió al personaje: “Don Ramón fue uno de los más divertidos y únicos de El Chavo del 8: un viudo gruñón pero de buen corazón, padre de la Chilindrina, eternamente endeudado y siempre envuelto en las travesuras del Chavo”.

El personaje de Don Ramón tendrá su propia serie en HBO Max
Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés en 'El Chavo del 8' (Televisa)

Publicidad

La nueva serie de 'Don Ramón' no será biográfica

La nueva serie centrada en Don Ramón será una comedia live-action grabada con técnica de una sola cámara con tono juvenil y dirigida a adultos jóvenes.

HBO explicó que no se trata de una bioserie sobre la vida del actor Ramón Valdés (1923-1988), sino de una reinterpretación del personaje dentro del universo de Chespirito.

Por el momento no se revelaron detalles sobre elenco, sinopsis oficial ni fecha de estreno. Sin embargo, Don Ramón, con su sombrero de cubo azul, su camiseta negra y sus eternas deudas con el Señor Barriga, regresará a la pantalla para recordarnos que, como decía Chespirito, muchas de las mejores cosas de la vida suceden “sin querer queriendo”.

El personaje de Don Ramón tendrá su propia serie en HBO Max
Ramón Valdés interpretó el personaje de "Don Ramón" en el universo creado por Roberto Gómez Bolaños (Televisa)

El proyecto se enmarca en la exitosa estrategia de HBO Max con el legado de Roberto Gómez Bolaños.

La bioserie Chespirito: Sin Querer Queriendo (estrenada el 5 de junio de 2025 y finalizada el 24 de julio del mismo año) se convirtió en el contenido en español más visto en la historia de la plataforma en Latinoamérica, alcanzó el top 5 global durante sus primeras cuatro semanas y generó un incremento significativo de suscripciones.

En la historia, es el actor Miguel Islas quien interpreta a Ramón Valdés, quien dio vida al personaje de Don Ramón en El Chavo del 8.

Publicidad

HBO Max y el éxito del universo de Chespirito

Producida con la supervisión de la familia Gómez Bolaños y con cameos de María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) y Edgar Vivar (Señor Barriga), entre otros, la bioserie sobre Chespirito abrió la puerta a nuevos títulos.

En el mismo evento se anunció también The Colorado, una serie animada basada en El Chapulín Colorado, y no se descartan futuros proyectos individuales para otros personajes del vecindario.

Pablo Cruz como El Chavo del 8 en la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo
'Chespirito: Sin querer queriendo', la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños fue todo un éxito para HBO Max (Instagram)

Los derechos de los personajes de El Chavo del 8 son propiedad de la familia de Roberto Gómez Bolaños, que autorizó esta colaboración con Warner Bros. Discovery y THR3 Media Group. La familia Valdés aún no ha confirmado su participación en la nueva producción.

Con este anuncio, HBO Max refuerza su apuesta por rescatar y actualizar íconos de la comedia latinoamericana, siguiendo la línea de éxitos basados en ídolos musicales como Luis Miguel: La Serie y Selena: The Series.

La plataforma busca atraer tanto a la audiencia nostálgica que creció con los 290 episodios originales de El Chavo del 8 como a nuevas generaciones que descubren el contenido a través del streaming.

Con información de Agencia México

Tags

Roberto Gómez Bolaños

Recomendaciones

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad