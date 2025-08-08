Las fotos inéditas de Chespirito y Graciela, su primera esposa, que muestran su vida en familia

Hija de 'Chespirito' revive fotos de su papá con Graciela Fernández

El éxito reciente de la serie Chespirito: Sin querer queriendo ha despertado interés en la vida personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños, reactivando entrevistas, recuerdos y una que otra foto de archivo. En ese contexto, Paulina Gómez, una de las hijas del comediante y quien se desempeñó como escritora y guionista de la nueva serie de su papá, compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes inéditas de sus papás, lo que generó una fuerte respuesta emocional entre los seguidores del icónico creador de El Chavo del 8.

Graciela fue la madre de los seis hijos de Chespirito. (Instagram

)

Las imágenes acompañadas por la frase “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos” muestran momentos íntimos de Roberto junto a su primera esposa, Graciela Fernández, con quien se casó en 1968. Las imágenes, aunque sencillas y tomadas en la intimidad, ofrecen un vistazo poco común a la vida familiar del comediante, lejos de los reflectores y del universo televisivo que lo hizo famoso.

En otra publicación, Paulina compartió un video de Graciela Fernández donde aparece con un vestido blanco, acompañado del mensaje: “Jueves de seguimos extrañando. Chespirito, sin querer queriendo. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película”.