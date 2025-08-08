Las fotos inéditas de Chespirito y Graciela, su primera esposa, que muestran su vida en familia

A dos semanas de que concluyera la serie Chespirito: Sin querer queriendo, la bioserie que reavivó la historia personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños , su hija, Paulina Gómez publicó en sus redes un video y algunas fotos inéditas de sus papás —Graciela Fernández, y su padre, 'Chespirito', quienes mantuvieron una relación de más de 20 años.
El éxito reciente de la serie Chespirito: Sin querer queriendo ha despertado interés en la vida personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños, reactivando entrevistas, recuerdos y una que otra foto de archivo. En ese contexto, Paulina Gómez, una de las hijas del comediante y quien se desempeñó como escritora y guionista de la nueva serie de su papá, compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes inéditas de sus papás, lo que generó una fuerte respuesta emocional entre los seguidores del icónico creador de El Chavo del 8.
Las imágenes acompañadas por la frase “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos” muestran momentos íntimos de Roberto junto a su primera esposa, Graciela Fernández, con quien se casó en 1968. Las imágenes, aunque sencillas y tomadas en la intimidad, ofrecen un vistazo poco común a la vida familiar del comediante, lejos de los reflectores y del universo televisivo que lo hizo famoso.
En otra publicación, Paulina compartió un video de Graciela Fernández donde aparece con un vestido blanco, acompañado del mensaje: “Jueves de seguimos extrañando. Chespirito, sin querer queriendo. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película”.
La relación entre Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños
Graciela Fernández fue una figura clave en la vida de 'Chespirito' antes del estrellato. Desde que se casaron —ella tenía apenas 15 años y él 22—, Graciela lo acompañó en sus primeros pasos como guionista y actor, incluso, tal y como lo plasman en la serie biográfica de Roberton Gómez Bolaños, ella confeccionó el primer traje del 'Chapulín Colorado'.
Durante más de dos décadas, Graciela fue el sostén emocional y familiar de Bolaños. Crio a sus seis hijos y permaneció en un discreto segundo plano mientras él conquistaba fama regional e internacional. Lamentablemente, el vínculo se fracturó en los años 80, lo que desembocó en la separación en 1989.