Florinda Meza desmiente la pelea de Chespirito y Enrique Segoviano en Acapulco

Tras la controversia generada por la serie Chespirito: Sin querer queriendo, Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, rompió el silencio y por primera vez habló sobre este proyecto, al que señaló de haber afectado gravemente la imagen del actor y escritor.
La actriz, recordada por sus papeles de Doña Florinda y La Chimoltrufia, reaccionó al contenido de la serie escrita por dos de los hijos de su difunto esposo, Paulina y Roberto Gómez Fernández, con la intención de reparar el impacto negativo que, según ella, causó el proyecto.
Florinda Meza desmiente escenas de la serie Chespirito: Sin querer queriendo
En una entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano, Florinda Meza aseguró que la serie Chespirito: Sin querer queriendo, en lugar de rendir un homenaje, desprestigió la carrera y trayectoria de Roberto Gómez Bolaños.
"Los autores de esa serie hicieron mucho daño, el productor y la plataforma son responsables de muchos daños que iré aclarando. Todo lo que aparece en esa serie es mentira. Por 8 años hicieron creer que se trataba de la biografía de Roberto Gómez Bolaños y dejaron que el público creyera en esa idea y que se basaban en el libro, para finalmente decir en la presentación en la prensa que era una fantasía y con ese argumento empiezan por demeritar la carrera y trayectoria de Roberto", aseguró.
Puntualizó que la forma en la que retrataron al actor en la serie no fue la mejor: “No llegó a Televisión Independiente de México saltando bardas. Roberto fue un creativo, empezó su carrera desde los 50's en publicidad y después para radio y televisión escribiendo para muchísimos comediantes. Roberto era un buen hombre, fue un buen hombre y un gran escritor y actor, yo no entiendo por qué los creadores hicieron todo eso”, recalcó.
La actriz también desmintió parte de la trama de la serie, especialmente el momento en el que la producción de El Chavo del 8 viaja a Acapulco, lugar donde supuestamente Roberto Gómez Bolaños y Enrique Segoviano tuvieron una fuerte discusión
"Todo lo de Acapulco es una mentira deliberada, todo lo que ponen ahí es falso, nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segoviano con Roberto, eran amigos, no pasó nada de eso, es absurdo y espantoso. Los actores crearon un personaje de ficción, supuestamente yo no estoy en esa serie, pero crearon un personaje para que toda la gente diera por hecho que era yo".
Florinda Meza denuncia daño moral
Además, puntualizó que la producción la dejó fuera del proyecto intencionalmente y que su personaje fue completamente inventado, lo que provocó que recibiera fuertes críticas en redes sociales y en programas de televisión.
"Es una forma de aventar la piedra y esconder la mano, pero el hecho de que la gente me relacionara con ese personaje provocó un linchamiento descarnado, mediático, en las redes, en el radio, la televisión, la prensa y eso no nada más es inhumano, injusto, es ilegal, es un daño moral, a mi profesión y a mi trayectoria, eso está prohibido por la ley".
Florinda Meza aseguró que el proyecto utilizó su vida y su imagen con fines de lucro sin su consentimiento.
“Usar mi vida y mi imagen, porque lo dan a entender, es don dolo para lucrar, nadie tiene derecho, es mi vida privada y no tengo porqué dar explicaciones, pero sí estoy preocupada por el daño tan grande que se le hizo a Roberto, a su imagen, recuerdo y legado, yo estoy hablando aquí contigo, pero él ya está muerto, eso es ruin aquí y en China. Por respeto a Roberto hay muchas cosas que no se pueden hacer".
Florinda Meza defiende su relación con ‘Chespirito’
Durante la conversación, Florinda Meza rechazó las versiones que la responsabilizan de los conflictos de Roberto Gomez Bolaños y su exesposa, Graciela Fernández.
“Graciela fue una buena mujer. Y Roberto y Graciela tuvieron problemas en su matrimonio, y eso fue mucho antes de que yo llegara. Roberto no hubiera querido que las cosas pasaran así, yo tampoco, yo pasé cinco años sin aceptar, él me cortejaba y yo sabía, y me hacía dibujos, canciones, poemas”.
Además, recordó los detalles del noviazgo, el cual permaneció privada durante mucho tiempo: “Sí, Roberto me lo dijo claramente: ‘No me va a dar el divorcio Graciela, no me puedo divorciar ahora’, pero yo lo acepté, lo acepté aún sabiendo que tampoco podría tener hijos, lo acepté porque lo amaba, fue el amor de mi vida, es el hombre que más he amado en el mundo”, reconoció.