Florinda Meza desmiente la pelea de Chespirito y Enrique Segoviano en Acapulco

Florinda Meza desmiente escenas de la serie Chespirito: Sin querer queriendo

En una entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano, Florinda Meza aseguró que la serie Chespirito: Sin querer queriendo, en lugar de rendir un homenaje, desprestigió la carrera y trayectoria de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños (Archivo Quién)

"Los autores de esa serie hicieron mucho daño, el productor y la plataforma son responsables de muchos daños que iré aclarando. Todo lo que aparece en esa serie es mentira. Por 8 años hicieron creer que se trataba de la biografía de Roberto Gómez Bolaños y dejaron que el público creyera en esa idea y que se basaban en el libro, para finalmente decir en la presentación en la prensa que era una fantasía y con ese argumento empiezan por demeritar la carrera y trayectoria de Roberto", aseguró.

Puntualizó que la forma en la que retrataron al actor en la serie no fue la mejor: “No llegó a Televisión Independiente de México saltando bardas. Roberto fue un creativo, empezó su carrera desde los 50's en publicidad y después para radio y televisión escribiendo para muchísimos comediantes. Roberto era un buen hombre, fue un buen hombre y un gran escritor y actor, yo no entiendo por qué los creadores hicieron todo eso”, recalcó.

La actriz también desmintió parte de la trama de la serie, especialmente el momento en el que la producción de El Chavo del 8 viaja a Acapulco, lugar donde supuestamente Roberto Gómez Bolaños y Enrique Segoviano tuvieron una fuerte discusión

"Todo lo de Acapulco es una mentira deliberada, todo lo que ponen ahí es falso, nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segoviano con Roberto, eran amigos, no pasó nada de eso, es absurdo y espantoso. Los actores crearon un personaje de ficción, supuestamente yo no estoy en esa serie, pero crearon un personaje para que toda la gente diera por hecho que era yo".